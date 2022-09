L’itinéraire du Bella Desgagnés modifié en raison de l’ouragan Fiona

Jeudi soir, l’ouragan a forcé le navire a annulé ses arrêts aux ports de La Tabatière et de St-Augustin.

L'entreprise qui gère le navire souhaitait accélérer l'arrivée à Blanc-Sablon, explique le PDG par intérim de Relais Nordik, Olivier Parent.

L'idée est de gagner un peu de temps en arrivant à Blanc-Sablon le plus rapidement possible pour battre la tempête. [...] Si on saute en aval La Tabatière et St-Augustin, on a une possibilité de le faire en amont , dit-il.

Vendredi vers 8 h, le navire a quitté Blanc-Sablon. Lors du voyage de retour, vers l'ouest, le Bella Desgagnés doit s’arrêter à St-Augustin, La Tabatière et Tête-à-la-Baleine.

Il est prévu qu’il arrive à St-Augustin ce vendredi à 12 h, à La Tabatière vers 17 h puis à Tête-à-la-Baleine à 21 h 30. Il ne visitera pas Harrington Harbour, La Romaine, Kegaska et Natashquan.

Les ports qui sont desservis par le navire Bella Desgagnés. Photo : Radio-Canada

Olivier Parent ajoute que les modifications à l'horaire du Bella Desgagnés seront affichées sur le site internet de Relais Nordik au cours des prochains jours.

L'ouragan Fiona est censé atteindre les communautés de la Basse-Côte-Nord durant la nuit de samedi à dimanche.

