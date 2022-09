Quand et comment l’ouragan Fiona frappera l’est du Canada

L’ouragan Fiona ne ralentit pas et poursuit sa course vers les côtes canadiennes.

Fiona se trouve actuellement à 1200 km au sud d’Halifax, dans la région des Bermudes, et est toujours un ouragan de catégorie 3 avec des vents de 205 km/h.

La tempête se dirigera bientôt vers le nord et, depuis jeudi, les prévisions n'ont pas vraiment changé.

Les vents les plus forts toucheront le nord-est de la Nouvelle-Écosse et le Cap-Breton tôt samedi. Photo : Environnement Canada

Depuis hier, c’est vraiment stable sur la force des vents et les quantités de pluie et, si ça reste de même, c’est probablement la pire tempête pour la région , indique la météorologue d’Environnement Canada Jill Mapea.

Selon les derniers modèles, c’est encore ça. Il faut préciser que quand une tempête devient post-tropicale, elle devient plus grosse , ajoute son collègue et météorologue au Centre canadien de prévision des ouragans Bob Robichaud.

Un avertissement d’ouragan est en vigueur en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Une alerte a été envoyée vers 11 h 15 vendredi matin pour aviser les citoyens des régions concernées de rester à l'intérieur lors du passage de Fiona et d'éviter les côtes et les rives.

Une partie de la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard surveillent des conditions d'ouragan. Photo : Environnement Canada

Avant Fiona, de la pluie et du vent

Toutes les provinces atlantiques, les Îles-de-la-Madeleine et une partie de l’est du Québec attendent de la pluie forte, des rafales de vents entre 100 et 140 km/h et des ondes de tempête le long des côtes.

Bob Robichaud explique que deux zones de vent vont causer des problèmes au cours des prochaines heures. La première, la plus forte, sera à droite de la trajectoire.

Bob Robichaud, météorologue du Centre canadien de prévision des ouragans. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Il est possible qu’il y ait des vents extrêmes dans le sud-est du Cap-Breton avec des rafales de 100 à 140 km/h et même jusqu’à 160 km/h le long des côtes , précise le météorologue.

La seconde zone de vent sera à gauche de la trajectoire et inclut l’Île-du-Prince-Édouard et la côte nord de la Nouvelle-Écosse.

Le front froid qui précède Fiona a déjà déposé beaucoup de pluie dans la région.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La dernière trajectoire prévue par Environnement Canada pour Fiona émise à 3h vendredi. Photo : Gracieuseté/Environnement Canada

Des quantités généralisées de 100 à 200 mm de pluie sont probables d’ici samedi, mais, plus près de la trajectoire de Fiona, plus de 200 mm de pluie pourraient tomber.

Pour notre région, c’est peut-être un mois de précipitations en 12 heures ou 24 heures , pointe le météorologue chez Environnement Canada Jim Prime.

Les vents qui précèdent la tempête causeront des conditions de surf dangereuses et des vagues de 10 mètres dans l'est de la Nouvelle-Écosse vendredi soir. Les vagues devraient atteindre le sud de Terre-Neuve d'ici samedi matin et pourraient atteindre, voire dépasser, 12 mètres.

Un propriétaire de bateau amarre solidement son navire au quai de Shediac vendredi matin. Photo : Radio-Canada

Sur l'ouest du golfe, les vagues arrivant du nord atteindront jusqu'à 8 mètres par endroits, ce qui pourrait causer une érosion importante des plages de l'Île-du-Prince-Édouard qui sont orientées vers le nord. Les Îles-de-la-Madeleine verront aussi une certaine érosion des côtes en raison des vagues.

Au Nouveau-Brunswick, ce sont surtout les ondes de tempête qui pourraient toucher toute la côte est, du sud-est de la province jusqu’à la Péninsule acadienne.

Le pire samedi matin

Selon les plus récentes prévisions, Fiona touchera la Nouvelle-Écosse samedi matin. Il est encore incertain de savoir si, à ce moment-là, Fiona sera toujours un ouragan de catégorie 1 ou une tempête post-tropicale, mais cela importe peu, selon la météorologue Jim Mapea.

Deux hommes regardent la mer sur une plage de Nagua, en République dominicaine. L'oeil de l'ouragan a touché la côte près de Boca de Yuma lundi avec des vents de 144 km/h. Photo : Getty Images / AFP / ERIKA SANTELICES

« C’est vraiment un système qui sera une combinaison de Juan et Dorian à cause de la taille et de la puissance. » — Une citation de Jill Mapea, météorologue, Environnement Canada

Jill Mapea précise que le système devrait traverser la région à une vitesse de 20 kilomètres à l’heure, ce qui pourrait signifier pour les résidents les plus touchés une période de 12 à 18 heures pendant lesquelles la tempête sera particulièrement intense.

Rester aux aguets

Les autorités provinciales et municipales pressent les résidents d'être prêts à vivre sans électricité pendant 72 heures.

Des équipes des entreprises d'électricité des quatre provinces atlantiques et du Québec sont sur un pied d’alerte pour réparer les dommages prévus aux installations, mais selon l’ampleur de la tempête, cela pourrait prendre du temps.

Des employés de Maritime Electric à l'Île-du-Prince-Édouard inspectent de l'équipement le vendredi 23 septembre en prévision de l'ouragan Fiona. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

On demande au public de ranger tout objet extérieur pouvant s’envoler, par exemple les meubles de patio et les trampolines.

L’utilisation de génératrices et d'instruments de cuisson au propane devrait être faite avec la plus grande prudence pour éviter des intoxications au monoxyde de carbone.

En cas d’urgence, on demande aux citoyens de contacter le 911. Pour signaler des pannes, il est préférable de contacter les sociétés provinciales d’électricité.

À ce point-ci, c'est le temps de se préparer, car ça va être une tempête importante. Si possible, de rester à la maison dans la nuit de vendredi et même samedi , conseille le météorologue Bob Robichaud.

Avec des informations des émissions La matinale, Le Réveil N.-É./T.-N.-L. et Le Réveil Î.-P.-É. d’ICI Acadie