L’Inde met ses ressortissants en garde contre les crimes haineux au Canada

Il y a eu une hausse marquée des cas de crimes haineux, de violence sectaire et d’activités anti-Inde au Canada , affirme la note publiée vendredi.

Le gouvernement indien indique être en contact avec les autorités canadiennes à ce sujet, mais ajoute que les perpétrateurs de ces crimes n’ont pas été traduits en justice pour l’instant .

« Compte tenu de l’accroissement de ces crimes [haineux], nous recommandons aux ressortissants et aux étudiants indiens qui habitent au Canada et à ceux qui vont s’y rendre pour un voyage ou les études de faire preuve de prudence et de rester vigilants. »