Avec les travailleurs à la maison, l’écosystème du centre-ville d’Ottawa change

De nombreux employés de bureau du centre-ville d’Ottawa pourraient définitivement troquer leurs trajets et leurs cubicules pour du travail à distance et des réunions virtuelles, ce qui a provoqué un changement dans l'écosystème du centre-ville qui dépendait de leur activité depuis des décennies.

La pandémie de COVID-19 a transformé le centre-ville en une ville fantôme pendant un long moment. Les employés retournent lentement à leur lieu de travail et constatent probablement que le portrait a bien changé depuis mars 2020.

L'idée que tout le monde va retourner au travail, cinq jours par semaine, est révolue. C'est terminé. Cela va avoir de profondes répercussions sur le centre-ville , explique le professeur associé à la Sprott School of Business de l'Université Carleton, Ian Lee.

Des efforts sont faits pour transformer les tours grises et beiges qui dominent actuellement le centre-ville, mais ce processus prendra du temps.

Le professeur associé à la Sprott School of Business de l'Université Carleton, Ian Lee Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

La lenteur de la reprise économique pour le cœur de centre-ville n'est pas surprenante, a mentionné le professeur associé. Selon lui, la fonction publique fédérale, qu’il appelle le locataire d’ancrage , a vu une majorité de ses employés rester à la maison lorsqu’est venu le temps de choisir.

Plus de gens restent à la maison, plus les répercussions sur l'économie continuent de se faire sentir dans le centre-ville, qui ne peut plus compter sur la même clientèle.

Ce sont de petites entreprises familiales. Un bon nombre d'entre elles vont faire faillite parce que la demande n'est pas là , estime M. Lee.

« Ils vont devoir proposer une vision différente du centre-ville. » — Une citation de Ian Lee, professeur associé à la Sprott School of Business de l'Université Carleton

Espoir et désespoir

La fin d'une entreprise est devenue le début d'une autre pour l’entrepreneur Edward Khamis. Il a quitté le Liban pour le Canada avec le rêve d'ouvrir son propre salon de coiffure.

Après avoir terminé ses études dans le domaine, la pandémie a frappé. Il a travaillé dans quelques salons de coiffure, mais s'est accroché au rêve d'un lieu qui porterait son nom.

Le jeune homme de 22 ans a repris, en juin, l'ancien Imperial Barber Shop, sur la rue Slater. Il a par la suite changé le nom de l’établissement pour Edward K Barber Shop.

Le manque de trafic piétonnier ne l'a pas découragé, car il a constaté que les choses se sont légèrement améliorées, ce mois-ci, avec le retour de plus de travailleurs au centre-ville, mais sans surprise, il aimerait que ce soit plus fréquenté .

Je veux que ce soit plein à craquer , lance-t-il.

Edward Khamis, 22 ans, espère qu'il pourra développer son entreprise et participer à la revitalisation du centre-ville. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Depuis trois mois qu'il est propriétaire de son entreprise, il raconte que la plupart du temps, il voit moins d'une douzaine de clients par jour. Il gère son commerce majoritairement tout seul, bien que sa mère l'aide à remplir les formalités administratives.

Pour réussir, il faudra faire des efforts et bien se faire connaître sur les réseaux sociaux, prévoit-il, mais il est prêt à affronter une courbe d'apprentissage abrupte.

À quelques rues de là, sur la rue Sparks, le rêve d'un homme a pris fin. Le propriétaire de la boutique de vélos Retro Rides et copropriétaire de l'Ottawa Bike Cafe, Jason Komendat, annonce qu'il ferme .

M. Komendat explique avoir signé un bail, en 2019, et qu'il a beaucoup investi dans des rénovations. Il a tenu bon malgré de nombreuses fermetures tout au long de la pandémie, mais le succès de son entreprise dépend en grande partie des besoins des citoyens qui se rendent au centre-ville à vélo.

La pandémie est arrivée et notre quartier a littéralement été ravagé. Tous ces gens sont rentrés chez eux , a-t-il plaidé.

À la fin du mois d'octobre, il déménagera. Il espère relocaliser l'entreprise, mais il n'y a pas encore de plan établi.

Chaque petite entreprise, chaque vitrine que nous voyons dans le centre-ville, c’est le rêve et la passion de quelqu'un. Lorsque vous perdez un commerce comme celui-ci, c'est une perte, presque comme un enfant.

Jason Komendat a fait ce qu'il a pu pour maintenir son entreprise à flot, mais il fermera les portes de son magasin Retro Rides, sur la rue Sparks, à la fin du mois d'octobre. Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Survivre au télétravail

Une étude récente intitulée The Death of Downtown? a mis en évidence une tendance dans toute l'Amérique du Nord : la reprise postpandémique a été particulièrement lente dans les centres-villes comme celui d'Ottawa qui dépendent des professionnels et des travailleurs de la technologie.

Le projet conjoint de l'Université de Toronto et de l'Université de Californie, Berkeley, a utilisé des données de téléphonie mobile pour comparer l'activité dans les centres-villes de 62 grandes villes du Canada et des États-Unis.

Au printemps 2022, Ottawa a connu moins de la moitié de l'activité qu'elle connaissait avant la pandémie. Elle se classait au 46e rang sur la liste des 62 villes.

L'étude conclut que les centres-villes devront diversifier leur activité économique et leurs utilisations des terrains [pour] survivre dans la nouvelle ère du travail à distance .

La directrice générale de la Zone d'amélioration commerciale (ZAC) de la rue Bank, Christine Leadman, affirme que la pandémie et ses effets persistants ont eu un impact dévastateur .

Elle ajoute que des plans sont en cours d'élaboration pour rénover le quartier de rue Bank avec des espaces verts et davantage d'activités culturelles.

Nous devons ajouter de la vie et de l'intérêt au centre-ville, ce qui n'existait pas auparavant. Il faut que ça ressemble davantage à un village.

La directrice générale de la Zone d'amélioration commerciale de la rue Bank, Christine Leadman Photo : Radio-Canada / Alexander Behne

Elle souligne l'importance de garder le centre-ville vivant et prospère.

C’est le cœur de notre ville, et si notre cœur ne va pas bien, notre ville ne va pas bien , a-t-elle imagé.

Elle conclut en disant que tout cela reviendra, mais sous une forme différente .