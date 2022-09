Ottawa et Gatineau marcheront pour le climat

Les organismes « Fridays for Future » et « Climat GO » (Gatineau-Ottawa) tiennent, vendredi, une manifestation interprovinciale sur la colline du Parlement.

Cette grève climatique débutera à partir du parc de la Confédération, à Ottawa, et près de la Maison du citoyen, à Gatineau, afin de protester contre l'inaction du gouvernement face à la crise du climat , écrivent les organisateurs par voie de communiqué.

À Ottawa, le rassemblement est prévu à midi, au parc de la Confédération, en face de l'hôtel de ville d'Ottawa. À Gatineau, les participants se réuniront à 12 h 30 à la fontaine du parc Portage, derrière la Maison du citoyen. Les deux cortèges marcheront ensuite pour se réunir sur la colline du Parlement, à 14 h.

Fridays for Future Ottawa dit attendre au moins 1000 participants.

En entrevue à Radio-Canada vendredi matin, la porte-parole de Climat Go, Geneviève Tremblay Racette, a dit attendre, de son côté, entre 1000 et 1500 personnes . Elle a toutefois convenu qu'il était difficile de prédire un chiffre en raison du grand nombre d'organisateurs des deux côtés de la rivière des Outaouais.

On a fait de la promotion sur les réseaux sociaux, de l'affichage, il y aura aussi des organismes communautaires et des syndicats qui vont se joindre à nous.

À Gatineau, la Société de transport de l'Outaouais ne facturera pas les frais d'autobus entre 10 h et 18 h, et certaines écoles, ainsi que le Cégep de l'Outaouais, ont même décidé d’annuler les cours pour permettre aux élèves de participer.

Influencer le vote

Les organisateurs de la grève appellent tous les niveaux de gouvernement à réduire considérablement les émissions et à mettre en œuvre une Transition Équitable #LeaveNoOneBehind .

Parmi ses revendications, Climat GO demande notamment de taxer massivement la richesse et réinvestir massivement dans le filet social, afin d’assurer des conditions de vie décentes pour toutes et tous , d ’intégrer la lutte à la crise climatique dans toutes les décisions prises au niveau municipal, provincial, fédéral et dans les décisions économiques , de décarboniser l’économie et le logement, afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles et de bannir les énergies fossiles d’ici 2030 .

À Gatineau, l’organisme souhaite freiner les nouveaux branchements au gaz naturel dans les bâtiments et faire la transition des bâtiments vers les énergies propres , ainsi qu’ investir massivement dans le transport actif et le transport en commun dans la région, ainsi que dans l’électrification du transport .

Il veut aussi que soient préservés les milieux naturels de l’Outaouais et qu’un accès équitable à la nature, aux plans d’eau et à la verdure soit assuré, particulièrement pour les populations les plus vulnérables.

À l'aube des élections provinciales québécoises et des élections municipales à Ottawa, il est temps de nous rassembler de nouveau et manifester l'urgence d'agir face aux changements climatiques , lancent les organisateurs. Les événements climatiques, dont les canicules actuelles, nous rappellent régulièrement que les bouleversements climatiques ont commencé et s'amplifieront.

Fridays for Future Ottawa appelle d’ailleurs les résidents de la capitale fédérale à voter pour le climat lors des prochaines élections municipales .

Le vice-président exécutif régional de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Alex Silas, doit prononcer un discours au parc de la Confédération avant la marche.