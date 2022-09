Troisième lien : tirs groupés contre François Legault

M. Legault, qui fait l’étude et combien coûte l’étude dont vous parlez? a lancé Éric Duhaime à de multiples reprises. Le chef de la CAQ venait de mentionner qu’une étude sur un troisième lien était en cours.

En guise de réponse, François Legault n’a pas nommé la firme, ajoutant qu’il ne savait pas exactement combien l’étude allait coûter.

Ce que je sais, par contre, c’est qu’une étude va être faite sur un tunnel centre-ville à centre-ville avec quatre voies , a-t-il rétorqué.

François Legault a été interpellé à plusieurs reprises par Éric Duhaime au sujet du troisième lien. Photo : Radio-Canada

Questionné par l’animateur Patrice Roy à savoir ce qu’il ferait si l’étude concluait que la meilleure option serait un pont, François Legault a dit ne pas avoir pas l’intention de changer son fusil d’épaule.

« Détruire l’île d’Orléans avec une autoroute, ce n’est pas une bonne idée. » — Une citation de François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

La cheffe libérale Dominique Anglade a profité de l’occasion pour sauter dans la mêlée.

C’est ça, le problème, M. Legault. Peu importe ce que la science vous dit, vous avez décidé d’aller dans une direction , a-t-elle lancé.

Dominique Anglade s'adresse à François Legault pendant le débat des chefs. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Ça fait quatre ans qu’ils sont au pouvoir et il n’y a aucune étude qui a été rendue publique. Il y en a, des études qui ont été faites, et on ne les voit pas, on nous les cache.

« C’est ça, l’enjeu par rapport au troisième lien : personne ne sait où on s’en va. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a enchaîné en lançant lui aussi des flèches à l’endroit du chef caquiste.

M. Legault, vous avez [déjà] dit que c’était un projet qui est politique, et études pas études, pour des raisons politiques, vous alliez le faire , a dit le chef du PQ en rappelant une déclaration passée de M. Legault.

Paul St-Pierre Plamondon a accusé François Legault de ne pas agir pour l'intérêt public au sujet du troisième lien. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Il procède pour des raisons électorales. Ça vous dit à quel point les décisions de la CAQ sont peu fondées sur l’intérêt public , a poursuivi le chef du PQ.

Des études périmées

Le chef conservateur a de nouveau interpellé François Legault­ en lui rappelant qu’il ne voulait pas dévoiler des études périmées , car elles ont été réalisées avant la crise sanitaire.

Les études qui ont été faites sur le tramway, elles sont aussi périmées, parce qu'il y a 30 % moins d'usagers dans les autobus à Québec présentement. Est-ce que vous allez remettre le projet de tramway sur la glace en attendant le renouvellement de nouvelles études aussi?

Calme, François Legault a répliqué que les études sur le troisième lien, c'était un lien à l'est avec six voies .

En conférence de presse après le débat, François Legault a été confronté une seconde fois à la question posée pendant le débat par Éric Duhaime au sujet du troisième lien. Le chef caquiste a été plus loquace.

Le bureau de projet est géré par les fonctionnaires et par des consultants, ce sont eux qui font faire les études. Ce n’est pas le politique qui s’en occupe, c’est le bureau de projet , a-t-il ajouté.

François Legault s'est adressé aux journalistes après le débat. Photo : The Canadian Press / Paul Chiasson

À savoir si le troisième lien pourrait devenir la question de l’urne , il rappelle que les études réalisées portaient sur un lien à l’est. Son adversaire du PCQ croit que cette question pourrait le devenir.

Quant à l’utilité de l’étude commandée, il indique qu’elle permettra techniquement à avoir la meilleure manière de procéder, les entrées et sorties, l’achalandage prévu, le pourcentage qui sera mis pour le transport collectif et les autos qui seront éventuellement électriques .

Devant les journalistes, Éric Duhaime a soutenu qu’il avait particulièrement aimé ses échanges au sujet du troisième lien , qu’il a qualifiés de révélateurs .

J’ai été fort surpris de voir qu’il ne savait pas qui allait faire l’étude dont il parle depuis plusieurs jours, il n’avait aucune idée de combien ça allait coûter.

« Ça devient de plus en plus complexe et de plus en plus nébuleux, cette histoire de troisième lien. » — Une citation de Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec

Il s’agissait du deuxième et dernier débat de la campagne électorale. Les cinq aspirants premiers ministres seront toutefois sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche.