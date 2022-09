Les champions poursuivent la fête et l’emportent

Le nouveau capitaine de l’équipe dévoile la bannière des champions de la Coupe du Président et marque 31 secondes plus tard sur le premier tir au but de la saison. C’est avec une touche de magie que les Cataractes de Shawinigan ont amorcé un nouveau chapitre de leur histoire et la défense de leur titre.

Après une longue cérémonie où d’anciens présidents de l’équipe, des supporteurs de longue date et différentes personnalités d’affaires de la région ont présenté à tour de rôle tous les joueurs et membres du personnel de la formation 2022-2023, la coupe du Président a été amenée au centre de la patinoire.

Ceux qui l’ont remportée l’an dernier, le capitaine William Veillette en tête, ont ensuite dévoilé la bannière qui était enroulée au plafond de l’amphithéâtre sous les applaudissements bien sentis des partisans qui ont attendu ce moment durant 53 ans.

Les joueurs qui ont remporté la coupe du Président l’an dernier ont été invités à dévoiler la bannière des champions juste avant le match. Photo : Courtoisie Cataractes de Shawinigan / Olivier Croteau

« Ça faisait tellement longtemps qu’on l’attendait. Je suis bien fier de voir cette deuxième grosse bannière jaune dans l’aréna », a dit le directeur général de l’équipe Martin Mondou, pointant les deux toiles commémorant les championnats de la Coupe Memorial (2012) et de la Coupe du Président (2022).

Pas d’écran géant en raison d’une défectuosité majeure ni de projecteur pour animer la patinoire. L’organisation des Cataractes a dû composer avec des moyens techniques limités pour cette soirée historique. Quelques bâtons lumineux ont été installés près de la sortie des joueurs afin de colorer leur présentation. Ce n’est pas le contenant, mais bien le contenu qui importe dans les circonstances selon le président des Cataractes, Roger Lavergne.

« J’ai adoré la façon dont les gens ont accueilli nos joueurs et la coupe. Le septième joueur est là année après année et il méritait après 53 ans de pouvoir fêter ce moment. »

3352 spectateurs ont assisté à la rencontre. Le directeur général Martin Mondou n’a pas caché sa déception de voir que cette soirée historique ait connu un succès mitigé à la billetterie. Le Centre Gervais Auto peut accueillir plus de 4200 spectateurs.

« C’est ça le hockey en septembre. On connaît nos paramètres en Mauricie. Il y a le festival western en septembre et bien souvent la saison de hockey prend son envol après la chasse. Il y avait tout de même une belle foule et je suis content de voir que ceux qui étaient là en série l’an dernier, beaucoup étaient là ce soir. »

Le président des Cataractes, Roger Lavergne, et son directeur général Martin Mondou se sont adressés à la foule lors de la cérémonie des champions. Photo : Radio-Canada / JONATHAN ROBERGE

Reprendre là où ils ont laissé

La Coupe du Président a été rangée dans son coffret de sécurité. Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau et les membres de son équipe en ont repris possession et la garderont en lieu sûr jusqu’au couronnement d’une prochaine équipe reine.

« On a eu du bon temps. Je suis fier de la façon dont nous avons fait les choses. Chacun a eu son moment avec la coupe, que ce soit les joueurs, les actionnaires, le personnel, les gens proches de l’équipe, les grands partisans.On a fait notre devoir à ce niveau-là et c’est le fun que les gens aient pu en profiter », conclut Martin Mondou.

Si le retour du trophée dans les bureaux de la LHJMQ marque aux yeux de plusieurs la fin d’un chapitre, d’autres comme Mario Mainville, un supporteur de longue date, estime qu’il s’agit plutôt de la continuité.

« Ce qui s’est passé ce soir va donner du pep, du courage et va motiver les nouveaux jeunes joueurs », avance-t-il.

Le capitaine William Veillette a reçu un accueil chaleureux lors de la présentation des joueurs. Il a inscrit le premier but du match 29 secondes après le début de la rencontre. Photo : Radio-Canada / JONATHAN ROBERGE

Une théorie partagée par le capitaine William Veillette.

« C’est sûr que les jeunes qui arrivent cette année vont profiter de ces cérémonies. C’était beau les célébrations, mais il fallait aussi être capable de se concentrer sur le match. Ça a fait du bien de marquer sur le premier tir. »

Ce sont maintenant deux bannières commémoratives qui flottent au plafond du Centre Gervais auto. Photo : Radio-Canada / JONATHAN ROBERGE

Confortable avec une marque de 3 à 0 grâce aux buts d’Evan Courtois et Isaac Ménard, les Cataractes ont laissé filer leur avance en troisième période.

« On a peut-être voulu célébrer la première victoire un peu trop rapidement », admet l’entraîneur Daniel Renaud.

« J’ai aimé notre première période. On gérait bien la rondelle, on n’a pas donné de lancer et on a imposé notre échec avant. »

Lorenzo Canonica a sauvé les meubles en scellant l’issu du match en prolongation en complétant une superbe feinte et poussant le disque d’une seule main derrière le gardien des visiteurs pour offrir une victoire de 4 à 3 à son équipe.

Les Cataractes accueilleront les Huskies de Rouyn-Noranda vendredi soir.