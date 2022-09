Un enfant percuté dans le quartier Vieux-Moulin

Un conducteur de 21 ans serait entré en collision avec un enfant de 12 ans jeudi soir près de la rue Cambronne et l’avenue Saint-David, dans le quartier Vieux-Moulin à Québec.

Les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont reçu plusieurs appels 911 vers 20 h.

Au moment de l’arrivée des premiers policiers, l’enfant était inconscient, mais respirait toujours.

Il a rapidement été transporté vers un centre hospitalier et son état de santé se serait stabilisé. L'enfant aurait repris connaissance.

Le conducteur du véhicule et un témoin ont été évalués par les ambulanciers pour un possible choc nerveux.

Les policiers ont érigé un vaste périmètre autour de la scène de l’accident. Photo : Radio-Canada / Frederic Vigeant

Les techniciens de l'identité judiciaire et les enquêteurs du SPVQ sont sur les lieux pour évaluer les causes et les circonstances de l’accident.

Pour le moment, rien n’indique qu'une infraction criminelle serait liée à l'accident.

Plus de détails à venir