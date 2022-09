Les élèves de Sherbrooke pourront prendre l’autobus la semaine prochaine

L'échéance pour un arrêt de travail des transporteurs a en effet été repoussée. De ce fait, les autobus iront bel et bien chercher les enfants aux heures et aux endroits prévus jusqu'au 30 septembre.

Cependant, aucune entente n'est encore conclue entre les transporteurs et le CSSRS. Les discussions se poursuivent entre les parties.

Le CSSRS dit comprendre l'incertitude provoquée par cette situation et assure faire tout en son pouvoir pour informer les parents le plus rapidement possible de l'évolution des négociations.

Accord de principe temporaire reconduit

Jeudi soir, le Centre de services scolaire Val-des-Cerfs a également envoyé un courriel annonçant qu’un accord de principe temporaire est reconduit pour une durée indéterminée avec ses transporteurs.

Dans l’immédiat, le service continue donc à être offert normalement aux élèves. Néanmoins, comme aucune entente permanente n’est intervenue, les fournisseurs de transport pourraient ne plus offrir le service en nous donnant un préavis de deux semaines. Si cette situation venait à se présenter, le CSS du Val-des-Cerfs s’est engagé dans une correspondance aux parents à communiquer avec eux , précise le CSS .