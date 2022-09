Manifestations : 164 000 $ en heures supplémentaires cet hiver pour la police d’Edmonton

Le Service de police de la Ville d’Edmonton (EPS) a dépensé 164 000 $ en heures supplémentaires pendant les manifestations en soutien aux convois de camionneurs dans la capitale albertaine en janvier et février.

Ces heures supplémentaires sont les conséquences de la pénurie de personnel causée par la COVID-19, selon une porte-parole de la police, Cheryl Sheppard. Une situation qui a également été exacerbée, car il fallait assurer le maintien adéquat des effectifs pour gérer la foule , précise-t-elle.

Ce sont des dépenses qui n’étaient pas prises en compte dans le budget [de la police] », explique dans un courriel la porte-parole. « Elles ont eu des répercussions sur notre budget opérationnel et ne sont pas récupérables auprès d’une autre entité.

Cette opération policière dotée des ressources adéquates s’est soldée sans blessure, émeute ou arrestation de masse pendant les six fins de semaine de manifestations , affirme-t-elle.

Cheryl Sheppard compare également les coûts en heures supplémentaires déboursés en 2022 à ceux des trois dernières années. Elle écrit que davantage d’argent a été dépensé par l’ EPS en 2019 pour les sept manifestations de gilets jaunes et la visite de l’activiste environnementale Greta Thunberg.

Le même constat de la porte-parole s’appliquerait aussi pour l’année 2020, notamment en lien avec les manifestations antiracistes Black Lives Matter.

Des documents exhaustifs faisant au total 63 pages sur la gestion de l’ EPS à travers les manifestations en soutien aux convois des camionneurs ont été envoyés à Haruun Ali, qui se décrit comme un activiste, après qu'il ait déposé une plainte formelle sur la conduite du service de police pendant les manifestations.

Haruun Ali a partagé ces documents avec CBC/Radio-Canada.

Le chef de l’ EPS , Dale McFee, a rejeté la plainte de l’activiste. Haruun Ali a indiqué à la Commission de la police d’Edmonton qu’il planifie de faire appel de la décision du chef.

532 constats d'infraction

La plus grande manifestation a été la première, celle du 29 janvier. Plus de 5000 véhicules et 9500 personnes y ont participé, selon les documents de la police.

La police a distribué deux infractions à la circulation, malgré le nombre de personnes présentes. Un rapport ultérieur écrit par le sergent-chef Bill Krull décrit le comportement des manifestants de pacifique et ordonné.

Le sergent-chef a aussi déclaré que les chauffeurs [présents à la manifestation] klaxonnaient constamment créant [ainsi] un niveau sonore intense dans le centre-ville [...] tout l’après-midi.

Huit infractions à la circulation ont été distribuées à la manifestation de la semaine d’après, le 5 février. La Ville d’Edmonton avait obtenu une injonction pour interdire l’usage excessif de klaxons en vue de la manifestation du 12 février.

L’ EPS a commencé à être plus sévère dans l'administration des infractions et des amendes liées au bruit à partir de cette manifestation, même si le nombre de participants était beaucoup plus bas comparé à la première manifestation du 29 janvier.

Au total, 532 constats d'infraction ont été distribués pendant les six manifestations.

Un phénomène attribuable au fait qu’il y avait moins de congestion dans les rues, ce qui facilitait le travail des policiers, estime Cheryl Sheppard. D’après elle, il était plus sécuritaire pour les agents d’intercepter les contrevenants quand il y avait moins de personnes sur les routes.

Un traitement préférentiel, selon un criminologue

Un professeur en criminologie de l’Université de l’Alberta, Temitope Oriola, dresse un portrait plus abrasif de la gestion de l’ EPS des manifestations. Par exemple, la différence de traitement entre des manifestants et des contre-manifestants a créé des tensions dans les deux camps et la police.

« Les contre-manifestants ont attiré des mesures plus punitives que les personnes davantage à droite [soutenant] le convoi des camionneurs », considère-t-il.

D’après lui, l’ EPS a montré un traitement préférentiel envers les personnes soutenant les convois. Ce qui donne un aperçu de la face cachée de la police, estime-t-il.

Le professeur convient qu’il est difficile de maintenir l’ordre dans une manifestation, mais pense que le comportement de l’ EPS durant les six manifestations de janvier et février a miné la confiance du public envers la police.

Ça signale que la police peut agir, mais cela dépend de qui manifeste , conclut-il.

Avec les informations de Janice Johnston