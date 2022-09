Centraide du Grand Montréal lance sa campagne dans un contexte d’inflation

Centraide du Grand Montréal lance sa campagne de sollicitation auprès des donateurs dans un contexte où de nombreux ménages peinent à se loger et sont aux prises avec une hausse du prix des aliments et de l'essence.

Et les organismes que soutient Centraide doivent eux aussi faire face aux mêmes augmentations des prix de l'essence et des aliments.

La grande organisation s'est donné comme objectif d'amasser 64 millions de dollars cette année, a confié en entrevue jeudi son président et directeur général, Claude Pinard.

Soixante-quatre millions, c'est l'objectif, et on veut aller plus loin! Au moment où on se parle, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. C'est assez impressionnant, la générosité des gens du Grand Montréal. On est en augmentation depuis deux ans au chapitre des campagnes , a-t-il fait savoir.

Centraide du Grand Montréal soutient 350 organismes qui viennent en aide à 800 000 personnes sous diverses formes : aide alimentaire, soutien psychologique, etc.

L'inflation pour tous

Cette année, le contexte inflationniste a aggravé la situation déjà précaire de bien des ménages, déjà touchés par les répercussions de la pandémie, a relaté M. Pinard.

Ainsi, les organismes d'aide voient des clientèles qu'ils ne voyaient pas auparavant, ou alors rarement, c'est-à-dire beaucoup de travailleurs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts , des gens qui, même avec deux jobs, ont de la misère à arriver , indique-t-il. M. Pinard voit aussi des mères monoparentales qui doivent consacrer plus de 50 % de leur revenu à se loger. Et les logements sont parfois trop petits.

Et ces gens qu'ils voyaient auparavant arriver le 28 du mois à la banque alimentaire s'y présentent maintenant le 15, illustre-t-il.

Il rappelle que pour les organismes d'aide, les coûts de fonctionnement ont aussi augmenté, par exemple l'essence pour le transport et les aliments qu'il leur faut acheter.

Ces organismes sont doublement touchés. En sécurité alimentaire, les organismes ont un double effet : ils ont l'effet de la fin des programmes fédéraux de la pandémie et ils ont l'augmentation de la clientèle, couplée à une augmentation de leurs coûts de fonctionnement , résume-t-il.

Les gens sont donc invités à faire un don de 20 $, 40 $, 100 $, ce qu'ils peuvent donner. Chaque petit don compte.