Gabriel Rioux congédié à la MRC de Drummond : une histoire de permis, dit son avocat

D’après la version fournie jeudi à Radio-Canada par Me Marc Boudreau, M. Rioux a refusé d'accorder des permis à deux OSBL parce que la CPTAQ n'avait pas encore donné son autorisation. Gabriel Rioux aurait demandé un avis juridique sur la question et avait convenu que donner l'autorisation à ces organismes sans l'aval de la CPTAQ était illégal.

Il avait été indiqué mercredi, dans la foulée de l’annonce de sa nomination, qu’il avait été licencié à la suite d’une enquête menée par une firme externe en lien avec des enjeux de gouvernance.

La cause du congédiement de l'ancien directeur général de la MRC de Drummond sera entendue lundi à Drummondville devant le Tribunal administratif du travail (TAT). Il pourrait toutefois y avoir un règlement à l'amiable avant la fin de la journée de vendredi.

Gabriel Rioux entrera en poste le 17 octobre prochain, alors que l’actuel directeur général, Jean-François Boivin, quittera pour la retraite à la fin de décembre 2023 après une transition de plus d’un an.

Le membre de l’Ordre des urbanistes du Québec a été sélectionné parmi 44 candidatures. Son mandat est d’une durée de cinq ans.

La mairesse Julie Dufour avait rappelé mercredi, en entrevue lors de l’émission Place publique, qu’il était fréquent qu’il y ait des fins d’emplois au sein des directions générales après des élections.

Je tiens à dire que M. Rioux a été extrêmement transparent tout au long du processus. Une fin de mise en emploi au municipal, il y en a beaucoup, il faut le comprendre, surtout au niveau des directions générales après des élections, c’est fort courant. Je vous dirais que la Ville de Saguenay a pris toute diligence pour s’assurer que tout était correct. Pour vrai, nous sommes vraiment très heureux de l’accueillir et j’ai 100% confiance. [...] C’est une fin de mise en emploi, mais on comprend que c’est M. Rioux qui conteste et non l’inverse , avait-elle assuré en réponse à l'animatrice Catherine Doucet.

D'après un reportage de Mélyssa Gagnon