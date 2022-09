La Côte-Nord mobilisée pour accueillir 42 infirmiers et infirmières venus d’Afrique

Les organismes Émersion, à Baie-Comeau, et le centre Alpha Lira, à Sept-Îles, finalisent les préparatifs pour accueillir le personnel infirmier sur le territoire.

Sandra Morin, cheffe du recrutement en dotation et stages au CISSS Côte-Nord, fait partie des personnes qui organisent la venue de ces travailleurs.

Elle souligne que le CISSS est actuellement en phase d’organisation clinique. En d’autres termes, l’établissement offre des ateliers de sensibilisation aux gestionnaires sur les codes culturels et sur l’accueil d’immigrants .

Mme Morin souligne également l'aide offerte par plusieurs partenaires, comme la friperie de Sept-Îles, ou encore celle de municipalités.

À Baie-Comeau, l’organisme Émersion termine de meubler des appartements où seront logés ces nouveaux arrivants originaires du Maroc, de la Tunisie, de l’Algérie et du Cameroun. Noémie Tremblay, conseillère en intégration pour le volet Manicouagan interculturel chez Émersion, explique qu’il est important que tout soit prêt pour leur arrivée [...] pour qu’ils viennent commencer leurs études en paix .

Noémie Tremblay souligne la grande générosité de la population lors de la campagne mise en branle afin de trouver de l’ameublement pour les logements.

« On a reçu beaucoup d’offres de gens qui avaient des choses à donner. » — Une citation de Noémie Tremblay, conseillère en intégration pour le volet Manicouagan interculturel chez Émersion

Les nouveaux arrivants vont d’abord devoir suivre une formation d’appoint sur la pratique infirmière au Québec. À Sept-Îles, les études commenceront le 3 octobre. À Baie-Comeau, la rentrée se fera le 7 novembre.

Noémie Tremblay et Chantale Chénard de l'organisme Émersion Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Comme le précise Chantale Chénard, la coordonnatrice des services aux immigrants pour le volet Manicouagan interculturel chez Émersion, on s’occupe d’être en contact avec ces personnes-là, prédépart [...], puis notre mandat présentement, c’est l’ameublement des logements.

« C’est important d’être accompagnés, parce que la vie québécoise et la vie dans les autres pays, c’est pas la même chose. » — Une citation de Chantale Chénard, coordonnatrice des services aux immigrants pour le volet Manicouagan interculturel chez Émersion

Le rôle de l’organisme ne s’arrête donc pas là, précise Chantale Chénard. Une fois le personnel infirmier arrivé sur la Côte-Nord, l’organisme se chargera de les accueillir, de les aider avec certaines démarches administratives, par exemple pour l'obtention d’un numéro d’assurance sociale et pour faire une première épicerie, explique-t-elle.

Opération séduction

Sandra Morin souligne que c’est un gros coup, c’est un projet à la grandeur du Québec avec plusieurs régions impliquées .

Sandra Morin, cheffe du recrutement en dotation et stages au CISSS de la Côte-Nord, fait du recrutement à l'international depuis 2018. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Le CISSS s’est d’ailleurs donné comme mandat non pas seulement de faire venir les travailleurs dans la région, mais également de les accueillir le mieux possible. C’est la raison pour laquelle des logements ont été réservés depuis le 1er juillet dernier, en partenariat avec les deux municipalités et quelques résidences privées.

« Si notre accueil et notre intégration sont réussis, on a de bonnes chances qu’ils restent ici après. Et c’est ce qu’on souhaite. » — Une citation de Sandra Morin, cheffe du recrutement en dotation et stages au CISSS Côte-Nord

Ces nouveaux infirmiers et infirmières seront logés dans ces appartements pour la prochaine année. En fonction de leur situation, certaines familles disposent d'un logement entier, et les personnes seules ou en couple seront pour la plupart en colocation.

