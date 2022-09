Adieux touchants à un policier de York tué en se rendant au travail

Des policiers en uniforme de la grande région de Toronto sont venus rendre hommage à l’agent Travis Gillespie, tué en se rendant au travail la semaine dernière. Il avait 38 ans.

Un homme de 23 ans a été accusé de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort.

La conjointe de l’agent Gillespie, Melinda LaPorte, a raconté qu’au cours de ses derniers jours, le policier avait passé du temps avec ses neveux et nièces, était allé courir avec ses frères, avait installé des tablettes et avait aidé à faire des corvées avec ses parents.

Nous avons passé la majorité du temps à marcher dans les sentiers avec les chiens, à chanter et à danser dans la cuisine, à faire des feux de camp et à se précipiter au lac en pleine nuit pour échapper aux moustiques , a-t-elle dit. Il me disait encore et encore : ‘’Melinda, je suis vraiment heureux.’’

Il était mon partenaire de vie et la meilleure personne que j’aie connue , a affirmé Mme LaPorte en séchant ses larmes.

De nombreux agents en uniforme, des dignitaires, d'anciens collègues et des proches ont assisté à la cérémonie, qui n'était pas ouverte au public. Photo : CBC/Radio-Canada / Hugo Levesque

Ses anciens collègues de travail ont parlé d’un employé modèle doté d’un bon sens de l’humour.

Il était vraiment plus grand que nature , a relaté Michael Walton, qui était son coéquipier à Metrolinx, où M. Gillespie a travaillé comme agent de sécurité pendant 11 ans avant d’entrer dans la police. Tout le monde à Metrolinx a des histoires à raconter au sujet de moments où il leur a remonté le moral quand ils étaient déprimés et où il les a aidés à devenir de meilleurs agents.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré lors de la cérémonie qu’il s’agissait d’une terrible semaine pour la grande famille des premiers répondants . Il faisait ainsi référence aux funérailles, célébrées mercredi, de l’agent Andrew Hong, tué la semaine dernière dans une embuscade alors qu’il allait prendre sa pause-repas.

Le chef de la Police régionale de York, Jim MacSween, a déclaré que le corps policier était chanceux d’avoir pu compter sur le travail de Travis Gillespie pendant deux ans et demi.

M. MacSween a souligné que le nombre de policiers de York présents aux funérailles démontrait à quel point ses collègues estimaient et respectaient Travis Gillespie et étaient peinés par sa mort.

Après la cérémonie, des centaines de policiers ont formé une file devant laquelle est passé le cercueil, drapé dans un drapeau canadien. Il a été transporté du salon funéraire de Markham vers le canton de Cramahe, où le policier a grandi, pour un enterrement privé.