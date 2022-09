Diane Therrien n’a jamais pensé qu’elle se lancerait en politique. Elle ne s’attendait pas non plus à ce que son tweet aux conspirationnistes devienne viral. À Peterborough, une petite ville du sud de l’Ontario, la jeune mairesse est connue pour son franc-parler. Elle nous reçoit chez elle, avec ses deux chiens et sa mère, pour parler jurons et politique.