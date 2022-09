Le Parti libéral souhaite miser sur la décentralisation en santé

Le PLQ souhaite avant tout s’attaquer à l’enjeu du triage. Jean-Maurice Matte, candidat dans la circonscription d’Abitibi-Est, dit vouloir permettre aux centres hospitaliers de la région de répartir les patients moins urgents dans des établissements de périphérie grâce à un service de navette.

« On a la chance d’être bien déployé sur l’ensemble du territoire, profitons-en pour améliorer l’efficacité du triage. Ça, ça passe par une gestion de proximité; une gestion par établissement, ou par MRC. » — Une citation de Jean-Maurice Matte

En ce moment, on transporte des échantillons de sang entre les hôpitaux, on devrait être capable de transporter certains patients. Les cas moins urgents bénéficieraient d'un meilleur triage vers des établissements où des médecins offriraient des services sur rendez-vous , précise-t-il.

Rappelons que selon une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), 72,8 % des visites aux urgences en Abitibi-Témiscamingue ont un faible degré d’urgence (priorités 4 et 5), comparativement à 53 % pour l’ensemble du Québec.

Jean-Maurice Matte (archives) Photo : Radio-Canada / Alex Perreault

Selon M. Matte, la mesure proposée rendrait aussi la région plus attractive pour les professionnels de la santé et pour les nouveaux arrivants.

Quand on aura démontré notre efficacité, ce sera encore plus tentant pour les médecins, les infirmières ou la population en général de venir ou de rester en région , estime-t-il.

Des engagements plus concrets , dit Guy Bourgeois

Les candidats libéraux souhaitent également diminuer les investissements dans la main-d'œuvre indépendante en santé; trop coûteuse selon eux.

Guy Bourgeois, candidat dans la circonscription d'Abitibi-Ouest, considère que cette somme pourrait plutôt servir à améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur public.

« On se ramasse avec des agences qui, malheureusement, se retrouvent avec des périodes plus intéressantes, et ce à un coût fort élevé. Cet argent-là devrait être investi pour bonifier les conditions des travailleurs permanents de la région. » — Une citation de Guy Bourgeois

Selon les trois candidats libéraux, l’Abitibi-Témiscamingue devrait bénéficier d’un statut particulier , tant en santé qu’en matière de développement économique. Cela permettrait une meilleure application des mesures proposées par le parti, affirment les trois hommes.

Arnaud Warolin Photo : Radio-Canada / Alex Perreault

Nous ce qu’on veut, c’est qu’il y ait des gestionnaires sur le terrain et qu’ils soient capables de lire la situation, d’adapter au contexte, de mieux gérer leur personnel et surtout de les retenir. En ce moment, on a des équipes qui sont laissées à elles-mêmes. Il faut une gestion plus humaine et mieux adaptée , explique Arnaud Warolin, candidat dans Rouyn-Noranda–Témiscamingue.

S'il est porté au pouvoir le 3 octobre prochain, le PLQ s'engage aussi à abolir progressivement les horaires de faction pour les ambulanciers, au profit d’horaires à l’heure .

Les libéraux souhaitent également ajouter 4000 lits dans les centres hospitaliers de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour y arriver, le parti miserait sur l’attractivité des emplois en santé, notamment par l’adoption d’une loi sur les ratios personnel-patients.