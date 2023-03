Le monde des champignons, la nouvelle passion de l’artiste peintre Danielle Caners

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  « Forager », oeuvre de Danielle Caners Photo : Danielle Caners

« C’est un endroit où je peux aller me recharger et les formes ne sont comme rien d’autre. On peut tout créer comme artiste, c’est une source infinie d’inspiration et l’on ne connaît presque rien de la nature. » — Une citation de Danielle Caners

L’apprentissage, l’histoire et l’éducation font partie de l'outillage de l’artiste pour créer son univers unique. Elle s’efforce même d’apprendre les techniques des peintres de l’art classique en reproduisant leurs œuvres.

Étude de maître, reproduction d'une toile de maître Photo : Danielle Caners

« Je suis en train de marier une inspiration classique des vieux maîtres avec une inspiration moderne. Je veux vraiment célébrer les vieilles histoires avec quelque chose qui est beau et qui parle à une audience moderne. » — Une citation de Danielle Caners

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Tree of life, de l'artiste franco-manitobaine, Danielle Caners, œuvre qui a été imprimée sur un tapis de yoga. Photo : Danielle Caners

Dans la nature, c'est le monde des fongus qui retient actuellement l'attention de l'artiste, qui par le passé a puisé dans la sagesse ancestrale et le monde des signes astrologiques pour imaginer ses oeuvres.

Cette nouvelle passion, Danielle Caners l’a découverte en lisant les livres sur les champignons de sa colocataire, une scientifique en science de la terre.

Par la suite, j’ai appris avec un homme qui voyageait à travers l’Amérique du Nord en autobus pour informer les gens sur les champignons.

L'artiste franco-manitobaine Danielle Caners a développé une passion pour les champignons. Photo : Danielle Caners

Elle passe également du temps en forêt avec un expert afin d’apprendre à identifier et récolter les champignons. Ce nouvel amour pour les champignons l’a inspiré à créer une toile incorporant tout ce qu’elle avait appris au cours de ses deux années d'apprentissage et d'observation.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  « Myco wisdom », Danielle Caners Photo : Danielle Caners

« Ça montre ce qui arrive sous terre avec les champignons et aussi toute la diversité, les couleurs, les fonctions et les habitudes des champignons. Je voulais tout décrire dans une peinture. Tu peux suivre la peinture de gauche à droite puis suivre chaque champignon et apprendre un peu plus sur eux. » — Une citation de Danielle Caners

Cette passion pour les champignons a incité l’artiste à entreprendre une collaboration avec un organisme à but non lucratif impliqué dans la recherche sur les fongus.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Sur cette partie de l'œuvre en évolution de Danielle Caners, on voit la déesse des champignons. Les profits de la vente des imprimés de la peinture iront à la Fondation Fungi. Photo : Radio-Canada / Denis Chamberland

Des imprimés de la peinture qu’elle prépare, une déesse des champignons complètement immergée dans la nature, seront vendus et les profits iront à la Fondation Fungi pour la recherche, l’éducation et le développement de programmes.

« Cette cause est importante parce que les champignons reflètent une partie importante et vraiment inconnue à la fondation de la nature. Les champignons recyclent tous les nutriments pour les prochaines générations et relient tous les arbres, ils sont essentiels dans la nature, mais malheureusement, ils ne sont presque pas étudiés. » — Une citation de Danielle Caners

Vraiment, être une petite aide à cette cause, c’est un grand honneur , dit-elle. Danielle Caners aimerait un jour ouvrir un studio dans la nature qui combinerait l’éducation, la nature et l’art.