Favoriser la formation et les diplômes étrangers contre la pénurie de main-d’œuvre

La reconnaissance des compétences et des diplômes étrangers pour les nouveaux arrivants vient tout juste derrière, avec l'approbation de 84 % des personnes sondées.

Favoriser le retour au travail des retraités à l'aide de mesures fiscales incitatives serait approuvé par un peu plus de la moitié des personnes sondées âgées de 18 à 34 ans, mais par près de 90 % des personnes âgées de 55 ans et plus. Cet appui serait également différent selon l'intention de vote. Si 93 % des personnes disant vouloir voter pour le Parti québécois seraient en faveur de cette mesure, 60 % de celles appuyant les conservateurs l'approuveraient.

Accueillir plus d'immigrants arrive en queue de peloton, avec 56 % des personnes sondées considérant que c'est une bonne idée. La mesure recevrait un plus grand appui de la part des électeurs ayant l'intention de voter pour Québec solidaire (73 %) que ceux en faveur des conservateurs (39 %).

« Il y a une différence qui reflète beaucoup les positions des partis. » — Une citation de Sébastien Dallaire, directeur général d'Ipsos Québec

Par ailleurs, un peu moins de 3 personnes sondées sur 10 sont en moyenne en faveur d'augmenter le seuil d'immigration dans la province, et plus de 4 électeurs sur 10 souhaitent maintenir les taux actuels. Ceux appuyant le Parti libéral du Québec et Québec solidaire seraient davantage en faveur d'une augmentation du seuil (43 % et 41 %) que ceux du Parti québécois et du Parti conservateur du Québec (18% et 17%). Les électeurs ayant l'intention de voter pour les conservateurs seraient également plus favorables à diminuer les seuils d'immigration (46 %) que la moyenne des autres personnes sondées, tous partis confondus (22 %).

On voit que c’est au Parti québécois où il y a le plus de résistance et aussi au Parti conservateur. Éric Duhaime a toujours été ambivalent dans la campagne là-dessus, il ne voulait pas parler de seuil, mais ce sont ses supporteurs qui sont le moins favorables à accueillir plus d’immigration. Ça explique peut-être aussi pourquoi il ne veut pas trop se mouiller. Pour Québec solidaire et le PLQ , c'est là qu’on a l’appui le plus fort, ça reflète bien la position de Gabriel Nadeau-Dubois et de Dominique Anglade, alors que la CAQ est au milieu. Ça ressemble beaucoup à ce que l’on entend depuis le début de la campagne , précise le directeur général d'Ipsos Québec, Sébastien Dallaire.

Finalement, 7 électeurs sur 10 de l'Estrie estiment en moyenne que la maîtrise du français devrait être une condition obligatoire pour immigrer au Québec. Cette proportion varie grandement selon l'intention de vote, passant de 91 % pour ceux ayant l'intention de voter pour le Parti québécois à 26 % pour ceux appuyant les libéraux.

Sébastien Dallaire souligne qu'encore là, les résultats concordent avec les plateformes défendues par les partis depuis le début de la campagne. L’appui à cette mesure-là est beaucoup plus forte chez les électeurs péquistes, vient ensuite la CAQ , le Parti conservateur et par la suite Québec solidaire. Et pour les libéraux, c'est beaucoup moins. C’est directement lié à la question des seuils d’immigration.

