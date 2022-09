Les Madelinots se préparent à affronter la tempête Fiona

Gérard Boudreau habite dans son voilier, situé à la marina du Havre-Aubert, sur le site historique de La Grave.

Pour lui, il est hors de question de quitter son embarcation d'ici la fin de cette tempête, afin d'être présent pour effectuer des réparations si nécessaire.

En attendant, comme plusieurs autres propriétaires de bateau, il s'empresse de terminer les dernières préparations pour éviter le plus de dégâts possible.

« Je prépare mon bateau pour qu'il y ait le moins d'affaires possible au vent. » — Une citation de Gérard Boudreau, un Madelinot

J'enlève le bimini [un petit toit, NDLR], le génois. J'attache comme il faut la grande voile, je mets de grosses défenses, de grosses amarres. J'attends que le vent soit au nord pour virer mon bateau de bord et après ça... attendre que ça passe , précise-t-il.

Cette année, vu que l'œil de l'ouragan passe plus loin des îles, plus au Cap-Breton, dit-il, la transition de vent va se faire beaucoup plus vite. Le vent fort va partir du nord-est et va aller au nord-ouest d'un coup sec, sans ralentir.

Des propriétaires de voilier s'empressent de terminer leurs préparatifs pour faire face à l'ouragan Fiona. Photo : Radio-Canada / Amanda Poirier

L'objectif est d'éviter de revivre la nuit du 7 au 8 septembre 2019.

Ce soir-là, la tempête post-tropicale Dorian frappait de plein fouet l'archipel, laissant derrière elle des scènes aux allures apocalyptiques.

Gérard Boudreau était d'ailleurs présent, au même endroit, lors du passage de Dorian.

Heureusement, il affirme que son bateau n'a subi aucun dommage. Et il espère que ses préparatifs porteront également leurs fruits cette année.

Des bateaux emportés par le vent de Dorian aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada

« L'expérience de Dorian, elle est restée là! On se prépare en conséquence. » — Une citation de Gérard Boudreau, un Madelinot

Là, il y a beaucoup de bateaux qui ne sont plus à l'eau, ça limite le danger. Il y a beaucoup moins de pression sur le quai , ajoute-t-il.

Le passionné de voile affirme que, jeudi, seulement une dizaine de bateaux sont toujours amarrés au quai du site historique.

Préparation des résidences

La Madelinienne Maude Arseneau prend également la situation au sérieux, sans toutefois trop s'inquiéter.

Elle travaille pour s'assurer que sa famille soit en sécurité en vue de cette tempête.

On a bien sûr ramassé tous les meubles de patio, attaché les poubelles dans leurs ancrages, un peu comme tous les citoyens se préparent , explique-t-elle.

Ce qui est un peu particulier, nous à la maison familiale, on a des serres. Donc, c'est certain qu'on s'assure que le système qui est installé pour gonfler les plastiques, afin de les empêcher de se briser, soit fonctionnel , précise Mme Arseneau.

On est habitués à nos pertes d'électricité, raconte la Madelinienne, donc on a bien sûr vérifié qu'il y ait de l'essence dans la génératrice, s'assurer qu'elle fonctionne.

Selon les autorités, Fiona pourrait être la pire tempête en 20 ans dans l’est du Canada.