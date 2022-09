Une médaille-souvenir de la Monnaie royale canadienne pour soutenir la réconciliation

La Monnaie royale canadienne, en partenariat avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation de Winnipeg (CNVR), a dévoilé une première médaille-souvenir visant à soutenir la réconciliation au pays.

De forme ronde, ses deux faces sont décorées de symboles importants pour les survivants des pensionnats. Elles ont été pensées pour se porter en épinglettes.

Ce sont trois artistes autochtones, JD Hawk, Jason Sikrak et Leticia Spence, qui ont travaillé de concert avec le cercle des survivants du CNVR pour sa création.

JD Hawk, un Métis de Winnipeg, explique avoir voulu y retranscrire par l’art ce que voulaient transmettre les survivants .

D'un côté, on retrouve des mains oranges, une référence aux enfants disparus, ainsi qu'une flamme symbolisant le feu éternel. Sur la bordure de la pièce est inscrit, en français et en anglais, chaque enfant compte .

De l’autre côté sont dessinées des plantes et des fleurs : une manière de célébrer et de rendre hommage à la nature. Au centre se trouve l'effigie d'un bison, un animal réputé dans la culture autochtone comme étant capable de courir très vite pour échapper à une tempête , explique JD Hawk.

Le médaillon a été créé par trois artistes autochtones en partenariat avec des survivants de pensionnats. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Peu de temps avant la cérémonie de dévoilement, des chants et des rituels autochtones ont eu lieu. Un feu sacré a également été allumé.

Par la suite, plusieurs survivants de pensionnats pour Autochtones de partout au pays se sont succédé au micro pour partager leurs témoignages.

Jennifer Wood, issue de la troisième génération de survivants de pensionnats pour Autochtones, a coordonné la cérémonie précédant le dévoilement de la médaille-souvenir. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

L'agente de liaison pour les commémorations et l'engagement communautaire au CNVR , Jennifer Wood, a tenu à remercier tous les survivants pour leur résilience , ajoutant que cette initiative témoigne que les survivants sont entendus .

Un partenariat avec la Monnaie royale canadienne

La présidente de la Monnaie royale canadienne, Marie Lemay, explique que cela faisait un moment que la Monnaie canadienne cherchait ce qu’elle pouvait faire pour contribuer à la réconciliation .

Il y a un an, la société d'État a contacté le CNVR afin de concevoir cette médaille-souvenir.

La présidente de la Monnaie royale canadienne, Marie Lemay, explique que « cela faisait un moment que la Monnaie canadienne cherchait quoi faire pour contribuer à la réconciliation ». Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Parmi tous les centres de réconciliation au pays, c’est celui de Winnipeg qui a été choisi, car on savait que le CNVR travaille de très près avec un cercle de survivants , explique Mme Lemay. Il était clair pour nous que les survivants devaient être impliqués dès le début du processus.

Marie Lemay espère que cette épinglette pourra servir de prétexte pour favoriser le dialogue autour de la réconciliation partout au pays.

Ces médailles-souvenirs seront vendues à travers tout le Canada.

Les fonds recueillis seront versés au Fonds de soutien communautaire Na-mi-quai-ni-mak. L'argent servira ainsi à offrir des services sociaux et des services en santé mentale afin d’accompagner et soutenir les survivants des pensionnats et leurs proches sur la voie de la guérison.