L’Alberta remettra en place une partie de sa taxe sur les carburants dès octobre

Le ministre des Finances Jason Nixon l’a confirmé en disant que son gouvernement avait examiné le prix de clôture de l’indice pétrolier de référence West Texas Intermediate chaque jour entre le 15 août et le 15 septembre pour décider de l'ampleur de l’allègement qui serait apporté.

La province a aussi envoyé une lettre mercredi pour informer les détaillants de la mesure.

L’Alberta avait éliminé le 1er avril la taxe provinciale sur les carburants de 13 cents le litre en raison des prix élevés du carburant et de l'inflation, mais les prix du pétrole ont baissé depuis.

Au cours des trois prochains mois, la province va prélever une taxe de 4,5 cents le litre sur l'essence et le diesel. Cela devrait permettre à la province de récupérer environ 30 millions de dollars par mois.

Cela va quand même continuer de se traduire par une économie de 8,5 cents sur chaque litre d'essence et de diesel pour les Albertains , a déclaré Jason Nixon.

Selon le ministre, la suspension de la taxe carbone a permis de faire économiser environ 650 millions de dollars aux consommateurs en six mois.

Une réévaluation trimestrielle

Le gouvernement a déclaré qu'il allait réexaminer la décision tous les trimestres en se basant sur les prix du pétrole.

Actuellement, le programme provincial fonctionne en ajustant la taxe sur l'essence en fonction du prix du baril.

Le programme prévoit que la province élimine la taxe sur l'essence si le prix moyen du baril de pétrole dépasse les 90 $ américains, impose une taxe de 4,5 cents le litre si le prix est entre 85 $ et 89,99 $ US le baril, une taxe de 9 cents le litre si le prix oscille entre 80 $ et 84 $ US le baril, et soit entièrement rétablie à 13 cents le litre si le prix tombe sous les 80 $ US le baril.

Jason Nixon affirme aussi que son ministère envisage une loi pour rendre permanent le programme provincial d’allègement de la taxe sur l'essence, mais que le projet dépendra du prochain premier ministre.

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière d'énergie, Kathleen Ganley, dit que ce n’est pas le bon moment pour remettre cette taxe en place, même progressivement, parce que les taux d'inflation élevés forcent les gens à payer plus pour la nourriture, le logement et les services publics.

À chaque tournant, ce gouvernement prend des décisions sans penser aux familles, y compris aujourd'hui , a lancé Kathleen Ganley.

Avec les informations de Janet French