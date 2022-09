Le meurtrier d’une mère autochtone condamné à 11 ans de prison

Un juge de l'Alberta a condamné Grant Sneesby à 11 ans de prison, jeudi. En juin, l’homme a été déclaré coupable, par un jury, du meurtre involontaire et d’indignité envers le cadavre de Gloria Gladue.

En comptant le temps déjà passé en détention, il reste 3 ans et 221 jours à sa peine.

Dans sa sentence, le juge Paul Belzil a considéré plusieurs facteurs aggravants. Il a cité le nombre de coups de couteau, les parties du corps touchées, le choix de l’arme et le degré de force utilisée.

Le juge a également pris en considération le fait que l’accusé a tenté de dissimuler ses actes en cachant le corps de la victime, qu'il a tenté de se débarrasser des preuves et qu'il a induit la police en erreur.

Parmi les facteurs atténuants, il a noté la responsabilité morale de l’accusé, le fait qu’il n’a pas d'antécédents judiciaires, qu’il éprouve des remords et qu’il a utilisé son temps en détention pour poursuivre ses études secondaires.

À la peine d’emprisonnement s’ajoutent une interdiction à vie de posséder des armes à feu, l’obligation de fournir un échantillon à la Banque nationale de données génétiques dans un délai de 30 jours et l’interdiction de contacter la famille de Gloria Gladue.

La défense avait demandé une peine de six ans pour homicide involontaire, suivie de 18 mois consécutifs pour avoir commis une indignité envers un cadavre humain, soit un total de 7 ans et demi. De son côté, la Couronne demandait 16 ans et demi.

Témoignages riches en émotions

Des membres de la famille de Gloria Gladue ont témoigné jeudi matin.

Je ne vous pardonne pas et je ne vous pardonnerai pas , a lancé sa fille, Nicole Gladue-Weesemat.

« Tu es plus qu’une statistique. Tu nous as laissé des souvenirs précieux. » — Une citation de Nicole Gladue-Weesemat, fille aînée de Gloria Gladue

La vie est devenue un cauchemar vivant en la cherchant pendant des années, en marchant dans les rues la nuit, en demandant aux gens s'ils savaient où elle était pendant trois ans , a raconté sa soeur, en ajoutant avoir vécu de l’isolement depuis les événements.

C'est un monstre, c'est un monstre , a-t-elle crié en faisant référence à l'accusé.

En s’adressant à la cour, Grant Sneesby s’est excusé à la famille de Gloria Gladue. J’imagine que j’ai été très égoïste , a-t-il dit. J’ai fait la mauvaise chose et je m’en excuse.

Grant Sneesby a été déclaré non coupable de meurtre au second degré, mais coupable d'homicide involontaire par un jury, le 1er juin.