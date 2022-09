Aux T.N.-O., l’assainissement de la mine Giant durera plus longtemps et coûtera plus cher

Le calendrier et le coût de l’assainissement de la mine Giant, à Yellowknife, l’un des sites miniers les plus contaminés au pays, ont été révisés. La durée du projet a été rallongée de 7 ans et devrait se terminer en 2038, et une hausse substantielle des coûts est à prévoir.

Le dernier budget, datant de 2014, s’élevait à 934 millions de dollars, une facture refilée aux contribuables depuis la faillite en 2004 de l’entreprise propriétaire de l’ancienne mine d’or. La hausse prévue ne sera rendue publique que lorsqu’elle sera soumise et approuvée par le Conseil du Trésor le 27 octobre prochain.

La directrice adjointe du projet d’assainissement de la mine Giant, Natalie Plato, explique que la portée du projet a changé entre autres à la suite de l’ajout d’une évaluation environnementale. Cette étude a été demandée par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.

« Nous avons dû créer le comité de surveillance de la mine Giant, le programme de suivi des effets sur la santé de Yellowknife, on a mené beaucoup de consultations avec les différentes parties intéressées. » — Une citation de Natalie Plato, directrice adjointe, projet d’assainissement de la mine Giant, Relations Couronnes-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Natalie Plato a présenté une mise à jour technique du projet le 21 septembre 2022. Photo : Radio-Canada

Le projet d'assainissement, mené par la Société Parsons, utilisera la technologie de la congélation du sol pour contenir les 237 000 tonnes de trioxyde de diarsenic enfouis dans les chambres minières.

La mine Giant, qui a été en activité de 1948 jusqu’à sa fermeture en 2005, a laissé derrière elle un désastre environnemental et humain, polluant cours d’eau et sols autour de la mine située à vol d’oiseau de la capitale ténoise.

La majorité des infrastructures de la mine Giant seront démolies. Les déchets non toxiques seront entreposés dans la décharge de déchets non dangereux, qui servira à entreposer des débris de démolition et les déchets d’amiante mis dans des sacs doublés. Les déchets dangereux seront expédiés en grande partie dans une décharge désignée en Alberta. Photo : Radio-Canada

Progrès accomplis jusqu’à présent

Depuis le début du projet d'assainissement l’an dernier, des travaux ont été entrepris pour stabiliser le sous-sol en remplissant les cavités et fissures d’un mélange de béton.

La construction d’une décharge de déchets non dangereux, qui pourra accueillir jusqu’à 96 000 mètres cubes de matériel, a aussi été commencée, ainsi que la préparation des plateformes de congélation où seront installés les thermosiphons. Ces travaux se poursuivront au cours de la prochaine année.

Le complexe du four de grillage, un bâtiment dans lequel le minerai était chauffé pour en extraire l’or, était le bâtiment le plus contaminé au Canada quand la mine était en activité de 1948 à 2005. Le processus de chauffage a aussi libéré des tonnes de résidus de trioxyde de diarsenic. Entre 2012 et 2014, le complexe a été décontaminé, démantelé et entreposé dans 365 conteneurs. Le contenu sera éventuellement entreposé dans la fosse B1, et congelé avec le système de thermosiphons. Photo : Radio-Canada

Lorsque l’assainissement de la mine sera complété, un total de 858 thermosiphons seront installés sur quatre sites pour congeler les chambres minières et les fosses en permanence.

Le thermosiphon est un long tube dans lequel circule du dioxyde de carbone. En hiver, dans les chambres minières, les températures sont plus chaudes qu’en surface. Le dioxyde de carbone est alors sous forme de gaz et peut remonter à la surface. Lorsque le gaz atteint la surface, il devient liquide et redescend le long du tube pour capter la chaleur du sous-sol. Ce cycle permettra de faire baisser la température du sous-sol jusqu’à la congélation.

« On peut appeler ça aussi un procédé d’échange thermique. On prend la chaleur en profondeur, on l’emmène en surface et elle est rejetée à l’extérieur. C’est un procédé extrêmement efficace. » — Une citation de Brad Thompson, directeur de projet pour Services publics et approvisionnement Canada

Lorsque l’assainissement de la mine Giant de Yellowknife sera complété, en 2038, un total de 858 thermosiphons seront installés sur quatre sites pour congeler le sous-sol en permanence. Photo : Radio-Canada

L’an prochain, un centre de traitement des eaux sera construit, pour permettre le traitement des eaux de surface et souterraines, qui devront atteindre le niveau de qualité de l’eau potable avant de pouvoir être rejetées dans la baie de Yellowknife, dans le Grand lac des Esclaves.

Présentement, l’eau de surface et souterraine du site de la mine Giant est pompée et entreposée dans des citernes, pour être traitée en été. Un volume d'environ 600 000 mètres cubes d’eau est traité en trois mois et rejeté sur ce terrain. Le centre de traitement des eaux, qui sera construit en 2023, permettra de traiter l’eau toute l’année. Photo : Radio-Canada

La trentaine de bâtiments de la communauté de la mine Giant, ainsi que quelques autres bâtiments administratifs, seront aussi démolis au printemps 2023. Ces bâtiments sont hautement contaminés à l’amiante, et des travaux de décontamination ont débuté en 2022. L’amiante sera emballé et entreposé séparément dans la décharge de déchets non dangereux.

Ces maisons ont hébergé les familles des travailleurs de la mine Giant pendant plus de cinq décennies. Parce qu'elles sont situées près d’un quai de mise à l’eau pour bateaux, elles représentent un risque pour la santé de la population. Leur démolition est l’une des priorités du projet d’assainissement de la mine Giant. Photo : Radio-Canada

Retombées pour la communauté

Jusqu’à présent, des contrats totalisant 648 millions de dollars ont été octroyés par la Société Parsons et de ce nombre, près de la moitié des contrats, d’une valeur de 313 millions de dollars, ont été octroyés à des sous-traitants autochtones. Près de deux millions et demi de dollars ont aussi été alloués à différents partenaires, incluant la Première Nation des Dénés Yellowknives (YKDFN) et l'Alliance des Métis de North Slave, pour la formation de main-d'œuvre.

Le choix d’attribuer le lucratif contrat de conception du projet d’assainissement à l'américaine Parsons avait suscité certaines critiques de la part des résidents, qui craignaient de ne pas pouvoir tirer bénéfice des retombées économiques et de la création d’emplois.

Selon la mise à jour présenté le 21 septembre, lorsque le projet d’assainissement sera à son apogée, en 2031, l’équivalent d’environ 260 emplois à temps plein auront été créés.