La Basse-Côte-Nord prête à affronter Fiona

Selon les dernières prévisions, on risque d’être frappés de plein fouet par cet ouragan-là… C’est sûr que des membres se préparent tranquillement, arranger les affaires à attacher, tout ce qui pourrait partir au vent , affirme Bryan Mark, chef d'Unamen Shipu, une communauté innue située en plein cœur de la trajectoire anticipée de Fiona.

« La majorité des membres de la communauté surveillent la situation de près. » — Une citation de Bryan Mark, chef d'Unamen Shipu

À Blanc-Sablon, la Municipalité a publié un avis sur sa page Facebook.

Karine Benoît, directrice par intérim de la Ville de Blanc-Salon, précise que les services de sécurité sont prêts à intervenir si nécessaire.

La position de l'ouragan Fiona, en date du 22 septembre 2022 à 15h00 (HAA) Photo : Radio-Canada / Environnement Canada

Darlene Rowsell Roberts, administratrice de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui regroupe cinq villages situés dans la trajectoire de la tempête, se dit pour sa part inquiète de possibles inondations et de l’érosion des berges.

L’administratrice ajoute que les villages de la municipalité se préparent tous pour les conditions météorologiques difficiles prévues. Elle souligne cependant la résilience des résidents de la Basse-Côte, qui ont l'habitude de vivre en fonction de la météo. À son avis, la population est donc aux aguets et sait généralement comment faire face aux aléas de la météo.

Du déjà vu

Le directeur de la Ville de Natashquan, Denis Landry, se veut quant à lui rassurant. Il dit avoir un niveau de confiance assez élevé, et qu’il s’agit d’une situation relativement habituelle dans la région.

« Essentiellement, il n’y a pas d’inquiétude. » — Une citation de Denis Landry, directeur de la Ville de Natashquan

Denis Landry souligne tout de même que la sécurité publique de village reste prête à répondre aux besoins des citoyens , et dit user du principe de précaution.

Selon Pénélope Clermont, journaliste à la radio communautaire de Tête-à-la-Baleine, la confiance semble aussi régner dans le village de Tête-à-la-Baleine.

« Ce sont des vents qu’on a l’habitude de voir en saison hivernale et automnale. » — Une citation de Pénélope Clermont, journaliste à la radio communautaire de Tête-à-la-Baleine

Il y a peu de préparatifs. [...] On annonce des vents de 60 à 80 km/h et ce sont essentiellement des vents qu’on a l’habitude de ressentir sur la Basse-Côte , explique-t-elle. De sorte que la population ne semble pas se préoccuper plus qu’il ne le faut de l'arrivée de la tempête.

Elle ajoute que plusieurs résidences sont déjà munies de génératrices et de réserves d’eau pour les situations d’urgence.

Hydro-Québec aux aguets

Hydro-Québec s’est pour sa part assuré de la disponibilité de l’ensemble de ses équipes sur la Basse-Côte-Nord pour la fin de semaine.

« Deux secteurs sont sous surveillance actuellement : la Minganie et la Basse-Côte. » — Une citation de Cynthia Rivard, porte-parole d’Hydro-Québec

La porte-parole ajoute qu’en prévision de la tempête, des travaux de maîtrise de végétation, par exemple l’abattage d’arbres morts, ont été effectués dans le secteur de Tête-à-la-Baleine.

En cas de panne généralisée, des membres d'équipes de villes de la région, comme Sept-Îles, pourraient être dépêchés en Minganie.

Dernières informations

Selon le point de presse effectué par le Centre canadien de prévision des ouragans d’Environnement Canada un peu plus tôt jeudi, Fiona se trouve actuellement à environ 1800 km au sud-ouest d’Halifax. Son intensité est évaluée à 215 km/h.

Ce qui va se passer au cours des prochaines 24 à 36 heures, c’est qu'au fur et à mesure que ce creux de pression va se déplacer vers l’Est dans les Maritimes, le système de météo tropicale va se déplacer en hauteur résultant en une tempête extrêmement forte et dangereuse pour l’Est du Canada , explique Bob Robichaud, météorologue de sensibilisation aux alertes pour Environnement Canada.

Le public peut s’informer en tout temps sur le site du Centre canadien de prévision des ouragans  (Nouvelle fenêtre) pour connaître en temps réel la situation dans leur région.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe