Élections dans Matane‒Matapédia : Harley Lounsbury au tournoi des candidats

Par le biais de son organisation politique, le jeune père de famille qui vit dans les Laurentides, à Sainte-Anne-Des-Lacs, s'en est dit toutefois très heureux.

Harley Lounsbury travaille en informatique comme programmeur dans une entreprise de Mirabel spécialisée en robotisation et en automatisation.

Bien qu’il soit assez occupé par son travail et par l’éducation de sa fille de sept ans, le candidat du PLQ est un amateur de plein air. Celui qui habite dans le paradis québécois des stations de ski attend impatiemment le début de la saison de glisse. On aime ça, et ma fille encore plus , dit-il.

Le candidat du PLQ dans Matane-Matapédia habite et travaille dans les Laurentides. Photo : Gracieuseté : Harley Lounsbury

Harley Lounsbury aime bien par contre sortir de son coin de pays et visiter d’autres régions du Québec.

J'aime me promener au Québec pendant l'été , dit-il. J'étais en Gaspésie cet été, je suis passé aux Îles-de-la-Madeleine, ce sont des coins magnifiques du Québec. J'adore vraiment sortir un peu plus loin de la ville et profiter vraiment de notre pays.

Ancien restaurateur, M. Lounsbury admet avoir un faible pour les produits marins : Je dois faire 1000 arrêts en chemin quand je vais en Gaspésie. On dirait que mon cooler n’est jamais assez plein!

Il juge que sa formation politique est la seule qui a trouvé un équilibre entre écologie et économie. Ce sont les deux grands enjeux, dit-il. Je trippe vraiment sur le projet Éco, tout le système d'hydrogène, je pense qu'on n’en parle pas assez de ce projet-là, je suis fasciné.

M. Lounsbury fera campagne principalement à distance. On s’est tous habitués à fonctionner en mode hybride. Aujourd’hui, avec la technologie à notre disposition, on peut vraiment toucher les gens et promouvoir nos idées en ligne , indique le candidat du PLQ .

Il promet de s’installer dans la région s’il est élu.

Santé

Les aînés, les malades chroniques, les personnes avec des problèmes de santé mentale, les gens les plus vulnérables de notre société ont besoin de notre aide et on peut faire mieux , croit Harley Lounsbury.

Propositions et engagements : Assurer un médecin de famille à tous les Québécois;

Réduire les délais d’attente;

Désengorger la première ligne en formant plus de médecins;

Tripler le nombre d'infirmières professionnelles spécialisées;

Investir 6 milliards de dollars dans le réseau de la santé.

Logement

Le PLQ reconnaît qu'il y a une crise de logement. Nous sommes aussi conscients que ça n'existe pas seulement à Montréal et à Québec, mais aussi à Matane , commente M. Lounsbury.

Propositions et engagements : Déployer un plan d'investissement bonifié sur 10 ans afin de construire 50 000 nouveaux logements;

Taxer les propriétés inoccupées qui appartiennent à des non-résidents pour qu’elles reviennent sur le marché locatif;

Impliquer les municipalités lorsque les projets d'infrastructures régionales sont développés pour mieux prévoir les besoins de logements qui en découleront;

Permettre aux municipalités de moins de 100 000 habitants d'offrir des incitatifs financiers pour la construction du logement.

Infrastructures municipales

Travaux à l'aéroport municipal de Matane (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

« On veut faire plus, pas juste pour les municipalités, mais avec les municipalités. » — Une citation de Harley Lounsbury, candidat du PLQ dans Matane-Matapédia

Propositions et engagements : Moderniser le système fiscal municipal;

Voir les municipalités comme des partenaires en les consultant dans les grands projets;

Payer 100 % des taxes municipales des édifices publics du gouvernement;

Décentraliser une partie des pouvoirs vers les municipalités.

Démographie

Le grand défi, constate M. Lounsbury, c'est le vieillissement de la population qui va juste empirer la pénurie de main-d'œuvre et qui va tirer encore plus fort sur le système de la santé.

Propositions et engagements : Investir 6 milliards de dollars dans le réseau de la santé;

Verser 2000 $ par année aux aînés pour les aider à rester à domicile;

Donner droit aux services de garde à toutes les familles;

Maintenir les seuils de migration à 70 000 par année;

Faciliter la venue de travailleurs étrangers en région.

Main-d'œuvre

« Le taux de chômage est bas, il y a plus de postes vacants que de chômeurs au Québec. D’où vont venir les gens pour travailler? » — Une citation de Harley Lounsbury, candidat du PLQ dans Matane-Matapédia

Propositions et engagements : Inviter des travailleurs expérimentés à retourner au travail en doublant l'exemption d'impôts pour les travailleurs de 65 ans et plus, ça passerait de 15 000 $ à 30 000 $ par année;

Permettre aux travailleurs âgés de ne plus cotiser à la Régie des rentes du Québec;

Maintenir le seuil d'immigration à 70 000 par année;

Assurer une meilleure reconnaissance des diplômes des immigrants;

favoriser l'automatisation et les implémentations robotiques pour tous les secteurs où c’est possible.

Ruralité

Avec la Charte des régions dans le fond, on va remettre l'intérêt des régions au centre des préoccupations. C'est vraiment une manière de décentraliser un petit peu, puis moins d'appliquer les mesures mur à mur , fait valoir le candidat du PLQ. On a besoin d'un genre de réflexe "région" au sein de l'appareil gouvernemental québécois pour mieux prendre en considération les besoins locaux quand on prend les décisions.

Propositions et engagements : Adapter les mesures et les programmes aux réalités régionales;

Décentraliser la prise de décision en dotant chaque région de son propre secrétariat, dirigé par un sous-ministre établi dans la région;

S’assurer l'acceptabilité sociale de tous les nouveaux projets.

Énergie renouvelable

Propositions et engagements : Faire du Québec un leader mondial en hydrogène vert.

D'ici 2050, fait valoir M. Lounsbury, l'hydrogène va représenter le corps de la demande énergétique mondiale. C’est une industrie de 2,3000 milliards de dollars. On a les capacités et on a toutes les ressources nécessaires, il faut juste qu'on soit prêt pour prendre l'appel.

Transport

« Il faut électrifier nos véhicules autant que possible le plus vite possible. » — Une citation de Harley Lounsbury, candidat du PLQ dans Matane-Matapédia

L'électrification des transports fait partie du plan d'action du PLQ (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Propositions et engagements : Augmenter le nombre de bornes de recharges en région et dans les municipalités;

Accélérer l’électrification des véhicules gouvernementaux pour atteindre 100 %.

Pauvreté

On a des mesures fermes pour les aider, puis on va vraiment les appliquer pour aider ces gens-là. Les organismes communautaires sont des partenaires essentiels du gouvernement dans plusieurs domaines, notamment dans la santé et la lutte à la pauvreté , observe le candidat du PLQ dans Matane-Matapédia.

Propositions et engagements : Soutenir les organismes communautaires en assurant un financement pluriannuel et bonifié;

Doubler le crédit d'impôt pour la fourniture scolaire;

Abolir les frais de service de garde sur l’heure du dîner.

Autonomie alimentaire

La pandémie a rendu cette question là essentielle, même existentielle, estime M. Lounsbury. On produit beaucoup au Québec, c'est vraiment notre responsabilité de rendre les aliments de nos agriculteurs le plus accessibles possible.

Propositions et engagements : Soutenir la relève agricole en créant un incitatif fiscal lors de la vente d'une terre à un jeune producteur;

Réglementer la vente des terres agricoles aux personnes qui n'ont pas l'intention de pratiquer l'agriculture;

Soutenir la transition des producteurs vers une agriculture plus verte;

Limiter l’utilisation des pesticides en pesticides;

Mettre en place des moyens pour adapter rapidement les réglementations.

Ce texte a été mis en forme à partir de deux entrevues réalisées (une en ondes et une hors d'ondes) avec le candidat qui devait se prononcer en 60 secondes sur chacun des thèmes soumis.