Un anti-vaccin armé d’une hache s’attaque à un agent de sécurité

Ce n'est pas tous les jours qu'on se fait attaquer par un gars avec une hache , a exprimé Richard Nolet pour expliquer ses séquelles à la suite de l'attaque.

Son agresseur, Samuel Doré, venait de reconnaître sa culpabilité à des accusations de méfaits, voies de fait armées et port de déguisement dans un dessein criminel.

Les événements sont survenus en mars dernier au Club de golf Le Grand Portneuf, à Pont-Rouge.

Après quelques actes de vandalisme commis sur l'immeuble, le CIUSSS a demandé au Club de Golf d'engager des agents de sécurité pour surveiller les installations.

Le Club de golf Le Grand Portneuf est utilisé comme centre de vaccination contre la COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Le 20 mars, vers 5 h du matin, Richard Nolet aperçoit une voiture se stationner près du Club de golf. Un homme cagoulé en sort, armé d'une hache, et se dirige sur le côté de la bâtisse.

Alors que M. Nolet se dirige vers l'homme, il entend un bris de verre. Une vitre vient d'être fracassée.

Attaque à la hache

L'agent de sécurité interpelle le vandale qui se tourne vers lui, en agitant sa hache.

Une altercation s'en suit et l'agent Nolet est atteint à l'arcade sourcilière avec le manche de l'arme.

Il recevra par la suite trois autres coups derrière la tête, avant de désarmer le suspect en frappant la hache avec sa main. Son geste lui cause une triple fracture à un doigt, mais il se retrouve à armes égales avec l'agresseur à qui il retire la cagoule.

Ce dernier réussit à prendre la fuite, alors que l'agent utilise son cellulaire pour filmer la voiture et noter le numéro de plaque.

Doré, 44 ans, sera arrêté quelques instants plus tard et les policiers retrouveront l'arme du crime dans sa voiture.

Anti-vaccin

Le résident de Saint-Raymond a immédiatement collaboré avec les policiers, leur expliquant avoir été motivé par sa conviction anti-vaccin.

Le juge Christian Boulet a souligné le courage de l'agent de sécurité. Richard Nolet a cessé de travailler pendant un mois à la suite des événements. Il se dit maintenant plus méfiant et nerveux lorsqu'il est en poste.

L'homme de 65 ans est également chanteur et musicien. Il déplore qu'il ne soit plus capable de jouer de la guitare, en raison de son doigt fracturé qui ne lui permet plus de faire certains accords.

Interpellé par des journalistes à la sortie de la salle d'audience, Samuel Doré a confirmé avoir agi en raison de ses convictions anti-vaccin.

Il a affirmé que des membres de sa famille ont déjà vécu des effets secondaires graves à la suite d'une vaccination contre d'autres maladies.

Je m'inquiétais aussi pour tous les enfants de mon entourage , a-t-il assuré, avant de dire qu'il regrettait aujourd'hui ses gestes.

Il doit revenir à la cour au mois de décembre, pour la détermination de sa peine.