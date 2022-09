Restrictions sanitaires : 90 % du montant des amendes toujours impayés au Manitoba

Alors que les mesures sanitaires étaient appliquées, soit sur une période d'environ deux ans et demi, la province a distribué un peu plus de 3500 constats d'infraction pour non-respect desdites mesures.

Parmi ceux-ci, 2867 sont des amendes pour avoir enfreint une mesure provinciale et 699 pour avoir contrevenu à la Loi fédérale sur la mise en quarantaine, par exemple en traversant la frontière canado-américaine sans respecter les conditions d'un tel voyage.

Au total, 812 constats d'infraction n'ont pas été payés, d'après les chiffres du gouvernement manitobain.

Parmi les contraventions non payées, 719 ont été données à des individus pour une infraction provinciale et 70 pour une infraction fédérale.

Pour ce qui est des entreprises, 23 n'ont toujours pas payé leur contravention provinciale.

Ces dernières vont de 298 $ pour un individu qui refuse de porter son masque en public et peuvent aller jusqu'à 5000 $ pour une entreprise qui omet de respecter les mesures sanitaires en place.

Certaines des contraventions impayées sont actuellement contestées devant les tribunaux.

Patrick Allard est de ceux qui ont reçu un constat d’infraction.

Le Manitobain a reçu 14 contraventions pour un montant total de 35 000 $, une somme qu'il n'a pas l'intention de payer.

Ces amendes sont illégales et je les conteste , lance celui qui était également candidat à l'élection partielle de Fort Whyte au printemps dernier. On a le droit de faire appel et on attend la date. Il y a d'autres cas en cour qui pourraient créer un précédent en notre faveur.

Il fait ici référence à certaines églises manitobaines qui ont décidé de porter en appel, en décembre prochain, la décision d'un juge. Ce dernier avait conclu en octobre dernier que les restrictions imposées en raison de la pandémie de COVID-19 ne violaient pas les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

En août 2022, une juge de la Cour provinciale a condamné cinq Manitobains, dont Patrick Allard, qui ont, de façon répétée, enfreint les ordonnances de santé publique relatives à la COVID-19. La juge leur ordonne de payer leurs amendes allant de 14 000 $ à 35 000 $.

« C'est une insulte »

Le Dr Philippe Lagacé-Wiens, un microbiologiste médical à l’Hôpital Saint-Boniface de Winnipeg, se dit déçu par le montant des amendes toujours impayées au gouvernement du Manitoba.

C'est la majorité de la population qui a vraisemblablement fait des sacrifices pendant la pandémie pour le bien-être de la société , estime-t-il.

« De voir ces gens-là [qui n'ont pas payé leurs contraventions], c'est une insulte! » — Une citation de Philippe Lagacé-Wiens, microbiologiste médical à l’Hôpital Saint-Boniface

Il reconnaît toutefois que les individus ont le droit de contester leurs contraventions.

D'un côté, ça me déçoit que ça n'ait pas été fait rapidement, mais de l'autre, il faut donner la chance aux gens de se défendre dans un système légal équitable , croit le microbiologiste.

Le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, affirme, quant à lui, être choqué par la gestion de ces contraventions par le gouvernement manitobain.

Les gens qui ont fait la bonne chose pendant la pandémie ont payé un prix et les gens qui ont ignoré les règlements ne sont pas punis , soutient M. Lamont.

Il dénonce également une certaine complaisance de la part du gouvernement manitobain.

C'est un gouvernement qui veut paraître [strict], mais qui ne veut pas appliquer la loi , critique le chef des libéraux manitobains.

Avec des informations de Jérémie Bergeron