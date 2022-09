L’œuvre de Marie-Claire Blais à l’honneur au Festival international de la littérature

Le Festival international de la littérature (FIL) est de retour pour une 28e année du 23 septembre au 2 octobre à Montréal. Près de 200 écrivains et écrivaines se retrouveront dans les salles de spectacles, les théâtres et les cabarets de la métropole québécoise pour l’occasion.

Cette année, ce grand rendez-vous du livre s’amorce avec un hommage à Marie-Claire Blais, monument du monde littéraire québécois, qui s’est éteinte en novembre dernier.

Le spectacle L’écrivaine aux mille voix : hommage à Marie-Claire Blais, prévu vendredi à 20h à l’auditorium de la Grande Bibliothèque, proposera une mise en lecture d’extraits de l’œuvre de l’écrivaine ainsi que des témoignages d’auteurs et d’autrices, comme Nicole Brossard, Robert Lalonde et Kevin Lambert.

L’événement précède de quelques jours la parution d’Augustino ou l’illumination, roman posthume de Marie-Claire Blais qui sera en librairie le 27 septembre.

Les femmes et les forêts d’Hélène Dorion et d’Anaïs Barbeau-Lavalette

Le recueil Mes forêts d’Hélène Dorion et le roman Femme forêt d’Anaïs Barbeau-Lavalette seront réunis dans le dialogue Femmes pays : nos forêts, un spectacle mis en scène par Véronique Côté et interprété par Eve Landry et Lise Roy, qui sera présenté au Théâtre Outremont les 29 et 30 septembre.

La poète Hélène Dorion Photo : Maxyme G. Delisle

Mentionnons aussi Berlin (r)appelle, un parcours déambulatoire dans les espaces de Goethe-Institut Montréal, qui célèbre ses 60 ans. Daniel Brière et Evelyne de la Chenelière animeront les pièces en compagnie de complices des milieux théâtraux et musicaux le 30 septembre et le 1er octobre.

Déjà en adaptation pour le grand écran, le dernier roman d’Alain Farah, Mille secrets mille dangers, sera porté sur les planches par le metteur en scène Marc Beaupré. Une des douze sections du livre sera présentée au FIL, un peu comme un chant , peut-on lire dans le communiqué. Chants des milles secrets sera présenté du 16 au 19 septembre à l’Usine C.

Redéfinir woke

Le festival prévoit aussi des rencontres, des projections et des cabarets, comme celui de l’équipe du magazine Lettres québécoises qui, avec Cabaret de la pensée LQ, proposera à une vingtaine d’auteurs et d’autrices de redéfinir, sourire en coin, des mots comme aînés, écoanxiété ou woke. Celui-ci aura lieu le 1er octobre au cabaret Lion d’Or.

Le festival se terminera au même endroit le 2 octobre avec un événement dansant, le Bal littéraire, au cours duquel Simon Boulerice, Claudia Larochelle ou encore Élise Turcotte liront des créations inédites en dix chapitres, dans lesquels sont mentionnés les titres des chansons à l’écoute.