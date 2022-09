Les internautes pourront téléverser des images de leur visage dans DALL-E

Changement de cap pour le logiciel d’intelligence artificielle (IA) générateur d’images DALL-E 2 : son propriétaire, OpenAI, assouplit ses règles d’utilisation et rend possible le téléversement d’images dans le système.

DALL-E 2 permet de générer des images de haute qualité à partir de texte. L’ajout de visages photoréalistes était jusqu’ici interdit, par crainte de voir des créations fausses – mais pouvant passer pour vraies – de personnes dans des positions compromettantes (de pornographie, par exemple).

Mais OpenAI dit avoir apporté les améliorations nécessaires à son système de sécurité en minimisant le potentiel de nuisance des hypertrucages , notamment. Les personnes visées devront par exemple donner leur consentement avant que leur visage ne se retrouve dans le logiciel.

Répondre à la demande

OpenAI a justifié ce revirement de situation par l’envie des internautes d’avoir un outil pour imaginer des tenues et des coiffures sur soi et modifier les arrière-plans des photos de famille , entre autres.

Un chirurgien reconstructeur nous a dit qu'il utilisait DALL-E pour aider ses patients et patientes à visualiser les résultats, et des réalisateurs et réalisatrices de films nous ont dit vouloir monter des images de scènes avec des personnes pour accélérer leur processus de création , a indiqué l’entreprise dans une lettre destinée aux utilisateurs et aux utilisatrices.

La concurrence est aussi de plus en plus forte pour ces logiciels d’IA. D’autres, comme Stable Diffusion de Stability AI, permettent déjà de téléverser des photos représentant des personnes réelles dans leurs systèmes. L’entreprise britannique juge de son côté que c’est aux internautes de décider si leur utilisation est éthique ou non.

La version bêta de DALL-E 2 n’est offerte qu’à un groupe restreint de personnes (environ un million à la fin août), sur invitation seulement.