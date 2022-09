C.-B. : nouvelle plainte contre un ex-enseignant de Mount Cashel pour agressions présumées

L'homme au centre de cette nouvelle enquête est Edward English, un ancien enseignant des Frères chrétiens condamné à 10 ans de prison pour avoir battu et agressé sexuellement des garçons de l'orphelinat Mount Cashel de Saint-Jean à Terre-Neuve-et-Labrador.

Bien que la GRC n'ait pas donné le nom de la personne ciblée par l'enquête, une source ayant connaissance de la plainte a confirmé qu'Edward English, 74 ans, était l'enseignant visé.

Je n'ai aucune idée de ce dont il est question », a répondu Edward English quand un journaliste de CBC/Radio-Canada lui a parlé au téléphone mercredi. « Je ne ferai aucun commentaire sur une question dont je ne connais rien.

Le journaliste a offert de lister les accusations portées contre lui, mais il a refusé en ajoutant : je ne ferai pas de commentaire , pour ensuite raccrocher.

Selon la source, le plaignant est membre du groupe qui a déposé une demande d'action collective en Colombie-Britannique.

Cette action en justice allègue que deux écoles catholiques privées et l'archidiocèse de Vancouver ont permis à six agresseurs d'enfants connus de déménager de Saint-Jean à Metro Vancouver où ils ont continué à s'en prendre à des enfants.

Dans une déclaration sous serment accompagnant la demande d'action collective, l'homme, présenté comme John A. Doe, affirme qu'Edward English l'a agressé sexuellement à répétition quand il était élève au Collège St. Thomas More, une école offrant des classes de la 8e à la 12e année à Burnaby, une ville voisine de Vancouver.

Les agressions dont j'ai été victime étant garçon ont eu un effet important sur ma foi, ma santé et mes relations personnelles », écrit l'homme. « J'ai raconté le tout à ma famille immédiate, mais je n'en ai pas encore parlé avec mes autres proches, mon employeur ou mes collègues. Je ne suis pas encore en mesure, et je ne le serai peut-être jamais, de partager mon identité avec le public.

Les allégations de la déclaration sous serment n'ont pas encore été prouvées en cour.

L’orphelinat Mount Cashel de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador, avant sa destruction (1989). Photo : La Presse canadienne / ANDREW VAUGHAN

Une affaire étouffée

En 1989, le nom d'Edward English était sur toutes les lèvres à Terre-Neuve-et-Labrador quand le rideau a été levé sur les crimes ayant eu lieu à l'orphelinat Mount Cashel pendant des décennies.

Une enquête judiciaire a révélé que deux garçons avaient accusé Edward English de les avoir agressés en 1975 et que ce dernier s'en était même confessé à la Force constabulaire royale de Terre-Neuve.

L'enquête a également révélé qu'une entente avait été conclue entre l'organisation des Frères chrétiens, la police et le ministère provincial de la Justice, ce qui a eu l'effet d'une bombe. Edward English et cinq autres Frères chrétiens accusés d'agression sexuelle envers des enfants avaient alors été renvoyés en douce de la province sans faire l'objet d'accusations.

D'un océan à l'autre

À l'époque, les Frères chrétiens étaient propriétaires des écoles Vancouver College et St. Thomas More Collegiate dans la région de Vancouver. Les six hommes y ont été envoyés.

Ils enseignaient en Colombie-Britannique depuis plus de dix ans quand l'affaire de Mount Cashel a été révélée en 1989.

John A. Doe veut savoir pourquoi.

« Je veux que quelqu'un réponde pour le mal qui m'a été fait par le Frère English », écrit-il. « Plus précisément, je veux savoir pourquoi il lui a été permis d'enseigner [au Collège] St. Thomas More après qu'il eut admis avoir agressé des garçons à [l'orphelinat] Mount Cashel ».

L'enquête judiciaire menée à Terre-Neuve-et-Labrador a donné lieu à des accusations et les six Frères chrétiens déménagés en Colombie-Britannique en 1975 ont tous éventuellement été condamnés.

Toutefois, aucun d'entre eux n'a été accusé à la suite de leur passage dans des écoles de la Colombie-Britannique, et ce même si les récentes allégations de garçons ayant fréquenté ces écoles à l'époque portent à croire que les agressions s'y sont poursuivies.

Le siège social de la congrégation des Frères des Écoles chrétiennes du Canada francophone, situé à Longueuil. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une porte-parole de la GRC de Burnaby a confirmé qu'il ne s'agissait pas de leur première enquête ciblant Edward English. La caporale Alexa Hodgins dit qu'ils ont enquêté à son sujet en 2000, concernant des agressions ayant été commises au Collège St. Thomas More de 1978 à 1982. Elle explique que le dossier a été fermé en 2001, sans que des accusations soient portées et à la demande de la victime.

Dans ce cas, le plaignant n'était pas John A. Doe, mais la caporale Hodgins a déclaré que la personne au cœur de l'enquête était la même, à savoir Edward English.

Dans son attestation sous serment, John A. Doe déclare qu'il est allé faire des déclarations à la police de Burnaby peu après avoir quitté le Collège, mais dit qu'il ne savait pas que les policiers avaient alors donné un suivi à l'affaire. La caporale Hodgins affirme qu'aucun dossier ne fait état du dépôt d'une plainte contre Edward English avant 2000.

L'accusé vit désormais au Nouveau-Brunswick

Edward English a reçu une peine de 13 ans de prison pour 15 chefs d'agression physique et sexuelle. Une peine qui a été réduite à 10 ans en cour d'appel. Il a été libéré après cinq ans et demi bénéficiant d'une libération conditionnelle totale.

Il a déclaré faillite en 2020, une procédure finalisée en janvier 2021, un mois avant qu'il ne soit ciblé par une demande d'action collective devant la justice à Vancouver.

Il suit les procédures par vidéoconférence de sa maison située dans les environs de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Le processus de certification de la demande d'action en justice a pris du retard en août, car les partis ne s'entendaient pas sur l'admissibilité de certaines preuves. Les audiences devraient prendre fin en novembre et le juge devra alors décider si l'action collective peut aller de l'avant ou si les membres du groupe doivent intenter des poursuites individuelles.

Avec les informations de Ryan Cooke