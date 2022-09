Décès de Jean Malavoy : témoignage de l’épouse au dernier jour de l’enquête publique

Rappelons que l'enquête publique a révélé cette semaine que le bris d'un appareil de tomodensitométrie a occasionné des délais lors de l'intervention pour soigner M. Malavoy.

Carol Mundle a expliqué que l’acquisition par l’Hôpital de Hull d’un deuxième appareil de tomodensitométrie, communément appelé scan, la rassure, mais qu'à moitié.

La veuve s’est interrogée sur la vétusté et les problèmes des autres équipements essentiels au traitement des patients dans la région.

Je questionne l’impact d’autres équipements qui ne fonctionnent pas très bien ou qui sont âgés, parce que c’est le cœur du problème concernant le cas de Jean , a déclaré la conjointe du défunt.

« Où sont les lacunes maintenant? » — Une citation de Carol Mundle, conjointe de Jean Malavoy

La conjointe de Jean Malavoy s’est également indignée du manque d’empressement apparent pour s’attaquer à un problème pourtant crucial et connu. Elle a souligné que le bris de l’unique scanner de l'Hôpital de Hull a été soulevé par un médecin dès 2017.

Jean est entré à l’hôpital deux ans plus tard et il n’y avait encore qu’un seul scanner , a-t-elle déploré.

Jean Malavoy craignait d’être hospitalisé dans la région

Carol Mundle a affirmé être très préoccupée par le sous-financement du système de santé de l’Outaouais. Un problème qui inquiétait aussi son conjoint.

Jean a mentionné qu’il avait un peu peur de rentrer dans un hôpital dans la région , a-t-elle raconté.

Jean Malavoy est décédé le 2 octobre 2020 à l’Hôpital de Hull (archives). Photo : Radio-Canada

Selon elle, des changements immédiats s'imposent.

On a besoin d’un changement au niveau du financement maintenant, pour assurer les soins de santé de base pour les personnes de l’Outaouais.

L’épouse du patient décédé a aussi tenu à souligner le travail des professionnels de la santé des hôpitaux de Hull et Gatineau, qui, dit-elle, travaillent avec diligence pour donner des soins de santé aux citoyens de l’Outaouais.

Elle espère que les recommandations au terme de l’enquête du coroner sur les circonstances du décès de son conjoint permettront d’améliorer le système de santé.

Un contexte difficile, explique un médecin

Jeudi matin, c’était au tour du directeur des services professionnels du Centre intégré de santé et services sociaux ( CISSS )de l'Outaouais de témoigner à l’enquête du coroner.

Dernier témoin invité, le Dr Nicolas Gillot a expliqué que le dossier de Jean Malavoy a fait l’objet d’une analyse approfondie par un comité d’évaluation de l’acte médical. Cette démarche est entreprise lorsque survient un décès inattendu. Cet exercice est réalisé dans un objectif d’amélioration continue, a-t-il expliqué, en précisant que le dossier du patient Malavoy a permis de réévaluer la prise en charge d’un patient lors d’un choc hémorragique.

Dans le dossier de Jean Malavoy, le diagnostic n’était pas évident à poser, a déclaré d’emblée le Dr Gillot. « Il y avait des pièges »,a-t-il dit.

Selon les notes au dossier, le septuagénaire est arrivé à l’urgence de Hull dans la nuit du premier au deux octobre 2020, après avoir fait une chute de faible intensité. Et après son arrivée à l'urgence, il s’est levé spontanément pour s’installer sur une civière.

Jean Malavoy a subi quatre fractures aux côtes. Une de ses côtes a endommagé la rate. Il a souffert d'un choc hémorragique. Cependant, ce grave problème était indécelable lors du premier examen. À première vue, il n'y avait pas de sang dans la cavité abdominale.

L'équipe médicale réagit le mieux possible, soutient le témoin. « Ils ont pris les décisions qu'il y avait à prendre », a déclaré Dr Gillot.

« Nos médecins et infirmières ont fait leur travail dans des conditions difficiles » — Une citation de Nicolas Gillot, directeur des services professionnels du CISSS de l'Outaouais

Déjà, les chances de survie du patient étaient faibles, a mentionné le témoin. Le Dr Gillot a indiqué que les statistiques démontrent qu’à partir du moment où un patient se trouve dans cet état, il court 54 % de risque d’en décéder, et ce, rapidement. À cela s’ajoutent les antécédents du patient, qui aggravent le pronostic. Jean Malavoy aurait eu, à ce moment-là, environ 25 % de chances de survie, selon Dr Gillot.

On a donné une chance au patient

L’état du patient nécessitait qu’il subisse un examen de tomodensitométrie, poursuit-il. À l’époque, l’Hôpital de Hull ne possède qu’un seul appareil capable d’un tel examen, et il n’était pas fonctionnel. Il était brisé.

Un transfert s’imposait. Mais Nicolas Gillot rappelle le contexte. À cette époque, nous sommes en pleine pandémie. Il n’y a aucun vaccin, et chaque transfert de patient implique inévitablement un risque de propagation du virus. C’est une période de profonde inquiétude et de très grand stress pour le personnel médical.

Malgré ce risque posé par la COVID-19, Jean Malavoy a été transféré à l’Hôpital de Gatineau pour y subir un scan. Son état s'est rapidement détérioré. Il devait subir une chirurgie de toute urgence. Mais le seul chirurgien de garde à l’Hôpital de Gatineau se trouvait déjà au bloc opératoire avec un autre patient.

Le docteur Gillot est catégorique: attendre que le chirurgien de Gatineau se libère n’aurait pas été la bonne solution. Le patient serait décédé sans qu’on lui donne une chance.

Selon lui, la solution la plus rapide était de ramener le patient à l’Hôpital de Hull pour y être opéré par le chirurgien de garde.

On a donné une chance au patient , a-t-il affirmé.

Cinq heures après avoir quitté son domicile, Jean Malavoy est entré en salle de chirurgie à l’Hôpital de Hull.

Malheureusement, son cœur, déjà affaibli, n’a pas tenu le coup. L'homme de 71 ans est décédé.

« Les médecins n’ont pas niaisé. Ils ont pris les décisions qu’il y avait à prendre. Il faut agir, on veut que le patient arrive au bon endroit avec le bon soignant. » — Une citation de Nicolas Gillot, directeur des services professionnels du CISSS de l'Outaouais

Le bris d'équipement en cause ?

La coroner Julie-Kim Godin a posé plusieurs questions au témoin, jeudi, dont une ultime.

Est-ce que Jean Malavoy aurait pu survivre si l’appareil de tomodensitométrie à l’hôpital de Hull avait été fonctionnel?

Je serais incapable de vous répondre , a avoué Nicolas Gillot.

« Quand un appareil est défectueux, on est alertés. Et oui, ça altère la qualité des soins. » — Une citation de Nicolas Gillot, directeur des services professionnels du CISSS de l'Outaouais

Le médecin poursuit : Mais on ne peut pas claquer des doigts et faire venir un scan . Il ajoute: Je ne vais pas fermer l’hôpital parce qu’un scan est en panne. On s’adapte, on a des plans de contingence.

La coroner a voulu savoir si l’équipe de l'Hôpital de Hull aurait pu se préparer plus rapidement et si une meilleure communication entre les équipes médicales des hôpitaux de Hull et Gatineau aurait pu faire une différence.

Elle s'est 'interrogée également sur la pertinence de l'implantation d'un protocole pour que les équipes médicales puissent être plus efficaces lorsqu’il y a bris d’un appareil essentiel.

Nicolas Gillot a expliqué qu'il faut s'armer de patience devant un équipement défectueux. Le processus pour le remplacer est souvent très long. C'est un travail d’équipe, selon lui. Il a souligné qu'au départ, les médecins peuvent identifier la problématique liée à un appareil défectueux. Ensuite, il faut alerter et convaincre la direction du gain pour la population d'un nouvel appareil et évaluer sa priorité. Et il y a aussi le coût de l’appareil médical qui doit être pris en compte.

L'enquête du coroner est maintenant terminée.