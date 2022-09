Québec solidaire dévoile ses engagements en éducation

Dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, a souligné que de nombreuses infrastructures et écoles doivent être rénovées.

Québec solidaire compte lancer un chantier de rénovations, d’agrandissements, et de verdissement avec un budget de 1,6 milliard de $.

On voit la vétusté de certains pavillons, des classes trop petites, sans fenêtres, sans équipements, des cours d'école sans arbres où les enfants jouent dans des patchs de gravelle. Au Témiscamingue, on a a près de 50 % de nos écoles environ, qui sont considérées comme vétustes; à Rouyn-Noranda, ça grimpe à 75 % , commente la députée sortante Émilise Lessard-Therrien.

La candidate solidaire Émilise Lessard-Therrien Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Le parti souhaite également compléter le réseau des CPE et bonifier les conditions salariales. En ce sens, tant pour le volet préscolaire que pour le personnel enseignant et d’accompagnement, Québec solidaire prône une revalorisation des professions du milieu scolaire majoritairement exercées par des femmes.

En améliorant les conditions de travail, le parti estime pouvoir accroître la rétention du personnel et rendre la profession plus attractive.

Le message qui nous a été envoyé par les travailleuses de l’éducation est clair : elles veulent de l’aide et elles veulent de l’air , a illustré Benjamin Gingras, candidat dans Abitibi-Est.

Benjamin Gingras, candidat pour Québec solidaire dans la circonscription d'Abitibi-Est Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Québec solidaire propose également de bonifier le plan du gouvernement pour favoriser la mobilité régionale de la population étudiante.

Il faut qu'au Québec, puis en Abitibi, on commence à voir les mesures d'accès à l'éducation, non pas comme des dépenses, mais un investissement, surtout en cette période de pénurie de main-d'œuvre. À Québec solidaire, on veut également inciter les étudiants à venir étudier en région. Il existe déjà un plan gouvernemental pour la mobilité étudiante, nous voulons bonifier ce plan-là de 25% » a ajouté le candidat Alexis Lapierre, dans Abitibi-Ouest.

Le parti souhaite également injecter 260 millions de $ dans l’éducation postsecondaire et réduire les frais de scolarité.