Le Grand Montréal demande un moratoire sur la distribution des Publisac

Dans une déclaration transmise par voie de communiqué, la CMM affirme que la poursuite de la distribution de ces publicités, y compris dans les Publisac, va à l'encontre des objectifs du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) visant la réduction à la source et le réemploi .

Toujours selon la CMM , l'obligation de Postes Canada s'inscrirait plus précisément en faux avec l'une des recommandations formulées par l'organisation en 2019, soit que les circulaires ne devraient être offertes qu'aux personnes qui en font spécifiquement la demande, et ce, dès 2023.

Au dire du regroupement des villes de la région métropolitaine, les publicités non sollicitées reçues par chaque ménage équivalent chaque année à 26 kilos de déchets.

Pour assurer l'accès à l'information locale, les journaux de quartier étant bien souvent inclus dans le Publisac notamment, la CMM suggère de mettre sur pied un comité auquel participerait la ministre fédérale des Services publics et de l'Approvisionnement Helena Jaczek, de même que le ministre du Patrimoine canadien Pablo Rodriguez et des représentants de Postes Canada.

Son objectif, précise Julie Brunet, conseillère en communication de la CMM , serait de mettre en avant des arguments en faveur de l'autonomie des villes, mais aussi de s'intéresser à la question de l'information locale et de trouver des solutions pour s'assurer que les journaux locaux continueront d'être distribués.

En attendant que le comité présente ses recommandations, le moratoire demeurerait en place, propose la CMM .

Les circulaires représentent environ 11 % de toutes les matières qui se retrouvent dans les centres de tri de la Ville de Montréal. À l’échelle métropolitaine, ce sont des dizaines de milliers de tonnes que les municipalités doivent gérer , a souligné, par voie de communiqué, la mairesse de Montréal et présidente de la CMM , Valérie Plante.

L'obstacle de la loi fédérale

Ce qui empêche la CMM de mettre en oeuvre son programme de livraison du Publisac sur demande, c'est que Postes Canada a l'obligation de livrer tout courrier qui est correctement préparé et payé, y compris les envois publicitaires non adressés .

Les journaux locaux, eux, dont la situation financière est souvent déjà difficile, pourraient devoir débourser encore plus d'argent pour faire distribuer leurs exemplaires par Postes Canada. Les services de ce dernier sont plus chers que ceux associés au Publisac, qui est produit et distribué par TC Transcontinental.

Même si Postes Canada met sur pied la distribution des publicités non sollicitées, cette charge de travail supplémentaire n'a pas l'heur de plaire au Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), qui représente notamment les facteurs et factrices de l'entreprise.

En entrevue avec Radio-Canada, Alain Robitaille, président de la section montréalaise du syndicat, évoque une charge de travail incroyable si la distribution va de l'avant. En plus du courrier, en plus de tout ça... Ça amène une charge qui transforme le quotidien des gens; et, pour l'instant, disons que les travailleurs devront largement s'adapter à cette réalité, qui est celle d'une livraison trois jours par semaine. Cela va s'ajouter au courrier, aux colis, aux publicités que nous livrons déjà... Et cela arrive vite.

