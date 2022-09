La communauté du Sud-Ouest rend un dernier hommage à Ursule Leboeuf

Elle a consacré sa vie à la promotion de la francophonie dans sa région. Le Sud-Ouest perd, avec son départ, un pilier de la communauté franco-ontarienne.

Le mot qui revient le plus souvent quand on parle d'Ursule Leboeuf, c’est détermination.

Quand elle tenait à quelque chose, elle l’avait , se souvient ainsi un de ses amis de longue date, lui aussi figure marquante de la communauté de Pointe-aux-Roches, Robert Chauvin.

Lucy Tremblay, une autre bonne amie de Tante Ursule , retient aussi sa persévérance.

Quand elle faisait quelque chose, elle le faisait jusqu’au bout , dit-elle tout en ajoutant qu’elle a été, elle-même, très influencée par sa façon de prendre ses affaires en main.

Toute cette volonté, c’est au service de la communauté francophone qu’Ursule Leboeuf l’a mise. Elle a notamment créé plusieurs associations.

En 1968, elle fonde la section de l’Annonciation de la Fédération des femmes canadiennes-françaises, puis en 1973, le Club d’âge d’or et le Centre culturel St-Cyr de Pointe-aux-Roches. Elle reste d'ailleurs à la tête de ce dernier organisme jusqu’à sa fermeture en 2016.

Parmi ses œuvres les plus importantes : la mise sur pied du Festival de la Moisson qui était l’occasion d’organiser toutes sortes de spectacles pour les francophones du Sud-Ouest.

Mes enfants [...] ont toujours connu Tante Ursule et le Festival de la Moisson, c’était une semaine où on participait en famille aux activités , raconte Carole Papineau, résidente de Belle Rivière, elle-même très engagée dans la communauté francophone de la région.

La francophonie tatouée sur le coeur

Mais le Festival de la Moisson, c’était aussi des concerts d’artistes francophones de partout au pays. Comment elle a trouvé tous les artistes qu’elle a fait venir, je ne le sais pas trop , confie M. Chauvin.

Et les résidents étaient au rendez-vous. Le monde venait de loin pour les spectacles. La salle était comble, parfois il fallait refuser des gens , souligne-t-il.

C'est dans ce cadre que l'artiste québécois Jean-Guy Piché l'a rencontrée à de multiples reprises.

C'est grâce à elle qu'il a beaucoup appris sur la réalité du français en situation minoritaire et qu'il a été sensibilisé à la situation des Franco-Ontariens du Sud-Ouest de l'Ontario, explique-t-il.

Même après la fin du Festival de la Moisson dans les années 2000, elle a continué à organiser des spectacles.

Ursule Leboeuf (à droite) en compagnie de la chanteuse Angèle Arseneault lors du 14e Festival de la Moisson Photo : Radio-Canada / Archives

Parmi ses autres faits d'armes : la défense de l’éducation en langue française dans la région. Elle a fait partie de ceux qui ont œuvré pour la création de l’École secondaire L’Essor, le premier établissement francophone du Sud-Ouest.

Rien n’était à son épreuve pour faire la promotion de la francophonie dans la région, soulignent d’une seule voix ses proches.

Pour toutes ces causes, elle a reçu de multiples signes de reconnaissance pour son engagement pour l’épanouissement et la sauvegarde de la culture francophone dans sa communauté. Elle a été, entre autres, intronisée au Temple de la renommée francophone du Sud-Ouest.

Pour sa fille Denise, elle sera toujours cette femme généreuse, simple et une fervente croyante. Quel message sa mère aurait-elle voulu laisser aux gens? Qu’on soit fiers de nos origines et qu’on la cultive, cette belle langue française. Qu’on la vive autant que possible dans nos familles. Que ce ne soit pas seulement une langue qu'on apprend, mais aussi qu’on vit.

Les funérailles d’Ursule Leboeuf doivent être célébrées vendredi à 10 h à l’église de la Visitation à Comber. Elle sera par la suite enterrée au cimetière de l'Annonciation à Pointe-aux-Roches.

Avec des informations de Lisette Leboeuf et d'Elvis Nouemsi Njiké