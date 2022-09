Coup d’oeil aux candidatures en Mauricie et au Centre-du-Québec

Une cinquantaine de candidats vont tenter de se faire élire dans les huit circonscriptions de la Mauricie et du Centre-du-Québec lors des élections provinciales.

Sur l'ensemble du territoire, environ 70 % des candidatures sont masculines et 30 % féminines. La parité homme-femme est atteinte dans deux circonscriptions : Champlain et Johnson.

La moyenne d’âge des candidats dans ces régions est de 47 ans. Le plus jeune a 19 ans et le plus vieux, 72.

Un seul candidat habite actuellement dans une communauté autochtone. Il s’agit de Jacques T. Watso qui se présente pour Québec solidaire dans Nicolet-Bécancour.

En plus des cinq principaux partis ( CAQ , PLQ , QS , PQ et PCQ ), des représentants de Climat Québec, du Parti vert du Québec, de L’union fait la force, de Parti 51 ainsi que de l’Alliance pour la famille et les communautés sont en lice sur notre territoire. Quelques indépendants auront aussi leur nom sur les bulletins de vote dans la région.

Données sur les candidatures en Mauricie et au Centre-du-Québec Données sur les candidatures en Mauricie et au Centre-du-Québec Circonscription Nombre de candidats Âge moyen Hommes Femmes Trois-Rivières 7 49 ans 6 1 Laviolette—Saint-Maurice 8 51 ans 5 3 Maskinongé 9 50 ans 7 2 Champlain 6 34 ans 3 3 Nicolet-Bécancour 5 49 ans 4 1 Arthabaska 6 43 ans 4 2 Drummond-Bois-Francs 7 45 ans 6 1 Johnson 6 49 ans 3 3 TOUTES 54 47 ans 38 16

Neuf candidats dans une circonscription de la Mauricie

En tout, 30 personnes ont posé leur candidature pour les élections provinciales dans les quatre circonscriptions de la Mauricie.

La circonscription de Maskinongé est celle qui compte le plus grand nombre de candidats en Mauricie et au Centre-du-Québec, avec neuf aspirants députés.

Le taux de participation le plus bas aux dernières élections, en 2018, était dans Laviolette—Saint-Maurice avec 64 % des électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote.

C’est dans Maskinongé que les gens avaient voté en plus grand nombre, avec un taux de participation de 72 %.

Moins de candidatures au Centre-du-Québec

Vingt-quatre personnes ont posé leur candidature pour les élections provinciales dans les quatre circonscriptions du Centre-du-Québec.

La circonscription de Drummond-Bois-Francs est celle qui compte le plus grand nombre de candidats au Centre-du-Québec, avec sept aspirants députés.

Le taux de participation le plus bas aux dernières élections, en 2018, était dans Johnson avec 67 % des électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote.

La circonscription de Nicolet-Bécancour est celle qui compte le moins de candidats en Mauricie et au Centre-du-Québec.

C’est par ailleurs dans cette circonscription que les gens avaient voté en plus grand nombre en 2018, avec un taux de participation de 72 %.