L’environnement s’invite dans la campagne électorale du Grand Sudbury

Sophia Mathur, qui fait partie de l'organisme Vendredis pour l’avenir, a invité tous les candidats aux élections municipales du Grand Sudbury à venir participer à son événement, et à adopter son traité de non-prolifération des énergies fossiles.

Parmi les candidats à la mairie, Brian Bigger, Miranda Rocca-Circelli et Paul Lefebvre étaient présents au rassemblement.

Les municipalités se retrouvent au front dans la lutte contre les changements climatiques en raison de leur statut de gouvernement de proximité, et celles-ci pourraient avoir à faire face à des coûts supplémentaires pour adapter leurs infrastructures aux conséquences de la crise, comme la chaleur ou encore les inondations.

Le maire du Grand Sudbury Brian Bigger espère faire partie du prochain conseil municipal. Photo : CBC/Jonathan Migneault

Brian Bigger, le maire sortant, a défendu son bilan environnemental des quatre dernières années.

Nous avons fait tellement de progrès depuis , et ce grâce à toutes les personnes impliquées en environnement dans le Grand Sudbury, que ce soit au niveau de notre déclaration pour l’urgence climatique ou encore notre plan de réduction d’énergie , explique-t-il.

Il demande aux citoyens de le réélire pour continuer dans la même veine : je crois que c’est très important de continuer cette expérience , ajoute-t-il.

Paul Lefebvre, un autre candidat à la mairie et ancien député fédéral de Sudbury, croit que le plan du maire manque de concret et de redevabilité .

Le candidat à la mairie du Grand Sudbury Paul Lefebvre. Photo : CBC/Jonathan Migneault

Dans le plan il n’y a pas de date butoir, pas vraiment de plan pour assurer d'avoir des réponses ou avoir des résultats , déplore-t-il.

Il propose quant à lui de mettre en place des mécanismes de redevabilité d’ici 2050, date à laquelle la municipalité devrait avoir l'ensemble de sa flotte de véhicules 100% électrique.

Ça nous prend des objectifs aux 10 ans, en 2030, en 2040 pour que nous soyons capables de nous demander pourquoi nous n'avons pas été capables de les atteindre si ça arrive , explique-t-il.

Deux candidates prônent les petits gestes

Aussi présente à l’évènement, Miranda Rocca Circelli affirme que plusieurs petits gestes peuvent être mis en place si elle devient maire, afin de réduire l’impact de la Ville sur l’environnement.

Elle prône notamment la réduction des constructions municipales, et une meilleure utilisation des très grands espaces que nous avons déjà .

Parmi les autres gestes, elle propose aussi une réduction de la pollution causée par l’entretien des routes en hiver.

On pourrait assez facilement réduire tous les produits chimiques qu'on utilise sur nos rues, ça, c'est quelque chose de petit, mais ça va avoir un grand effet , ajoute-t-elle.

L’ancienne conseillère municipale Evelyn Dutrisac, qui n’était pas présente au rassemblement, affirme quant à elle que c’est par la collaboration entre la population et les paliers de gouvernement que la lutte aux changements climatiques va passer.

Evelyn Dutrisac est candidate au poste de maire. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Je suis très convaincue que c’est important de travailler avec les résidents de la ville du Grand Sudbury. C’est un partenariat pour reconnaître l’importance du rôle que chaque personne peut faire , explique-t-elle.

Mme Dutrisac prône aussi l’éducation, qui est très importante pour connaître les enjeux des changements climatiques .

Les autres candidats à la mairie du Grand Sudbury sont Bob Johnston, Don Gravelle, Devin Labranche et J. David Popescu.

La non-prolifération des combustibles fossiles demandée

Sophia Mathur, organisatrice du rassemblement, demande que le Grand Sudbury passe de la parole aux actes en adoptant son traité sur la non-prolifération des combustibles fossiles.

Les jeunes de Vendredis pour l'avenir ont enjoint les candidats à signer un traité de non-prolifération des énergies fossiles. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

En 2019, la Ville a déclaré l’urgence climatique, maintenant il est temps de passer à l’action , affirme-t-elle.

Mme Mathur rappelle que nous avons maintenant admis qu’il y a urgence climatique. Lorsque la prochaine personne sera élue, elle devra prendre acte de cet engagement , dit-elle.

Naomi Grant est la présidente de la coalition bien-vivre Sudbury. Elle soutient que les plus importantes sources de gaz à effet de serre sont les transports et les édifices . Selon elle, les municipalités peuvent faire beaucoup pour la transition vers les transports et les édifices à faible carbone .

Elle affirme que les municipalités doivent mettre fin le plus rapidement possible à l’utilisation des combustibles fossiles .

On voit tous les jours que la crise climatique c’est là, maintenant, la science est très claire qu’il faut terminer l’usage des énergies fossiles , ajoute-t-elle.

Avec les informations de Bienvenu Senga.