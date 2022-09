Le Bloc et le NPD accusent Ottawa de renier sa parole à propos de l’assurance-emploi

Les néo-démocrates et les bloquistes ont uni leurs voix jeudi pour reprocher au gouvernement Trudeau de renier son engagement en vue d'une réforme de l'assurance-emploi et pour lui demander de prolonger les mesures temporaires qui facilitent l'accès à ce programme, qui doivent prendre fin samedi.

Le gouvernement libéral se sacre des travailleurs et des chômeurs, a lancé le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice, lors d'une mêlée de presse dans le foyer de la Chambre des communes aux côtés de militants pour les droits des chômeurs qui venaient cogner à la porte d'Ottawa au terme d'une marche symbolique de 200 kilomètres.

Dimanche, les gens qui perdent leur job vont se retrouver avec le vieux système qui ne marche pas, où la majorité des travailleurs et des travailleuses n'ont pas accès à des prestations d'assurance-emploi quand ils perdent leur job , a poursuivi M. Boulerice avant d'accuser le gouvernement de rire dans la face du monde et de trahir sa parole .

La ministre de l'Emploi, Carla Qualtrough, renie carrément ses engagements en vue d'une réforme du régime, a renchéri la porte-parole du Bloc québécois en matière de ressources humaines, de développement des compétences et de développement social, Louise Chabot.

En ne voulant pas s'engager à minimalement garder en place les critères d'admissibilité des mesures temporaires, elle abandonne plein de monde , a dit Mme Chabot.

« Elle abandonne les femmes enceintes qui ne pourront pas, si elles perdent leur emploi, avoir droit à l'assurance-emploi. [...] Elle abandonne des jeunes et des femmes qui occupent de plus en plus d'emplois atypiques. Elle abandonne les travailleurs saisonniers. » — Une citation de Louise Chabot, députée du Bloc québécois

Le vent et la tempête

Or, la pandémie de COVID-19 a révélé toutes les failles du programme d'assurance-emploi, un des plus dysfonctionnels, inéquitables et injustes parmi tous ceux qui existent au fédéral, provincial confondu, coast to coast , a déclaré le porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses, Pierre Céré.

« N'attendons pas la prochaine crise pour réparer le filet social. C'est après la tempête qu'on répare la maison. C'est le temps de faire cette réforme-là. » — Une citation de Pierre Céré, porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses

Cependant, M. Céré, qui a marché depuis Montréal, sent que le vent tourne. Et il craint le statu quo. Ils sont en train de nous laisser tomber , a-t-il dit.

On nous a toujours dit, en privé et en public, que la réforme prendrait le relais des mesures temporaires , a affirmé M. Céré. Donc on sentait ce vent-là.

« Et tout d'un coup, je vous dirais que depuis juin, depuis quelques mois, c'est devenu opaque. Il n'y a plus rien qui transpire. Donc on s'inquiète. Puis on essaie d'entrer en communication. ''Quel est votre plan de match législatif, qu'allez-vous faire?'' Pas de réponse. Aucune réponse. » — Une citation de Pierre Céré, porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses

Pourtant, tout était là , a-t-il dit, rappelant que les libéraux disposent d'une majorité parlementaire – avec l'appui des néo-démocrates – et d'un fort appui dans la société.

Ne laissez pas cette apparente montée de la droite conservatrice vous paralyser, a-t-il affirmé. Ne les laissez pas arrêter le progrès.

Pas de prolongation, dit Ottawa

Lors de la période des questions en après-midi, la ministre Qualtrough a fait face à un barrage de questions sur le sujet. Elle a réitéré la promesse du gouvernement d'effectuer une modernisation complète de l'assurance-emploi et a confirmé que les mesures temporaires prendront fin comme prévu.

Bien sûr que certains programmes de prestations en cas de pandémie sont en train de se terminer, mais les prestations régulières continueront à être offertes aux travailleurs comme avant la pandémie, a-t-elle dit. Nous avons hâte de lancer notre plan à long terme. Nous avons hâte de livrer 26 semaines d'assurance-emploi de maladie avant la fin de décembre.

La ministre a aussi confirmé s'être entretenue avec des représentants d'organisations de défense des droits des travailleurs et des chômeurs.

Contacté après la rencontre, M. Céré a déclaré qu'il n'y a rien d'acquis mais qu'il a trouvé rassurant de constater qu'il y a vraiment une détermination qui se dégage d'elle [la ministre Qualtrough] de vouloir faire cette réforme .