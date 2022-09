Les aéroports de Toronto et Montréal parmi les pires en Amérique du Nord, dit un palmarès

Seuls les aéroports Newark (New York), O'Hare (Chicago), de Los Angeles et Logan (Boston) ont un taux de satisfaction moins élevé, avec une cote respective de 719, 751, 753 et 754 sur 1000.

L'aéroport Pearson obtient une cote de 755; la moyenne est de 769.

J.D. Power dit que son palmarès se fonde sur six critères : les aérogares, les arrivées et les départs, la livraison des bagages, les contrôles de sécurité, l'enregistrement des bagages et la restauration/magasins.

Au sommet du palmarès cette année, les aéroports de Minneapolis-Saint Paul, San Francisco, Détroit et New York (JFK).

J.D. Power note que le taux de satisfaction moyen est en baisse de 25 points sur 1000 cette année, alors que les voyageurs ont fait face à une réduction des vols, des aérogares plus achalandées et une offre limitée en nourriture et boissons .

L'analyste de la firme Michael Taylor s'attend à ce que certains de ces problèmes perdurent en 2023 en Amérique du Nord, alors que l'industrie peine à s'adapter à la demande accrue, tout en composant avec une pénurie de main-d'oeuvre et la hausse du prix du carburant.

Nombre de voyageurs ayant utilisé l'aéroport Pearson de Toronto ce printemps et cet été se sont plaints d'une hausse marquée des retards, des annulations et des bagages perdus.

Montréal fait aussi piètre figure

L'aéroport Trudeau de Montréal se classe en deçà de la moyenne dans la catégorie des gros aéroports, récoltant un taux de satisfaction de 766 sur 1000.

La cote moyenne est de 784 sur 1000.

Les aéroports de Philadelphie, Honolulu, Kansas City, Saint-Louis et LaGuardia ont un moins bon taux de satisfaction que celui de Montréal.

Parmi les aéroports de taille moyenne, les aéroports d'Edmonton et d'Ottawa arrivent légèrement sous la moyenne.