Pourquoi donner de l’argent à un parti politique en 2022?

Si on compare le nombre de donateurs au nombre total d’électeurs, bien peu d’individus mettent la main à la poche pour soutenir un parti politique. Pourquoi et qu’est-ce qui pousse ceux qui le font à poser ce geste ? Et est-ce que ces dons se traduisent par des votes? Réflexion avec Emmanuel Choquette, politologue.

Même si dans l’ensemble, ils sont peu nombreux à contribuer à la caisse d’un parti, ceux qui donnent croient que leur geste aura un impact. Je dirais sans doute [que c'est] un peu la même chose que ce qui motive une personne à aller voter : l’impression que ça change quelque chose , affirme le politologue, qui est aussi professeur à l'Université de Sherbrooke.

En consultant les données disponibles sur le site d’Élections Québec, on remarque d’abord que dans la MRC de Sherbrooke, c’est Québec solidaire, le parti de la députée sortante dans la circonscription de Sherbrooke, qui est celui qui reçoit le plus de dons : 31 000 $ provenant de 265 personnes.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Être élu[e] dans une circonscription constitue un avantage, précise Emmanuel Choquette. On a une équipe plus grande. Quand vient le temps d'organiser des activités, c'est plus facile de recruter, c'est plus facile de financer. Néanmoins, cela reste tout de même peu. On le voit : 265 dons à Québec solidaire dans Sherbrooke, ce n’est pas beaucoup. Il faut travailler fort pour ramasser du monde.

Ces dons se traduisent-ils par des intentions de vote? Selon Emmanuel Choquette, les gens qui donnent de l’argent à un parti sont généralement des électeurs qui exercent leur droit de vote. Il faut avoir une identification partisane assez forte pour donner des sous à un parti.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Parti conservateur du Québec (PCQ) se classe bon deuxième en ce qui a trait au nombre de donateurs avec 222. À l’échelle du Québec, même si ce n’est pas le parti qui reçoit le plus d’argent, la formation d’Éric Duhaime fait encore mieux en étant celle qui reçoit le plus de versements tous partis confondus. Cela témoigne d’une grande implication des militantes et militants du PCQ , note Emmanuel Choquette. Ce sont des gens mobilisés. Ça veut dire qu'il y a plusieurs petits donateurs. On pourrait dire des "M., Mme Tout le monde" qui se sentent interpellés.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Si elle se classe en troisième position quant au montant amassé à Sherbrooke, en bout du compte, c'est tout de même la Coalition avenir Québec qui a reçu les dons les plus importants en 2022 avec un total de 1 M$ au Québec, soit deux fois plus que le Parti conservateur.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Des règles beaucoup plus strictes Depuis 2013, chaque personne a le droit de donner un montant maximal de 100 $ par année à chacun des partis politiques, et il peut ajouter un autre 100 $ en période électorale. Le processus est par ailleurs totalement transparent. Élections Québec est tenue de divulguer sur son site web les noms et prénoms des personnes qui versent de l’argent à un parti politique, son code postal, la ville du domicile et le montant.

Le resserrement des règles a, selon Emmanuel Choquette, refroidi les partis politiques dans leurs démarches pour obtenir des fonds auprès des militants. C’est beaucoup plus encadré. On pourrait dire "Bonne nouvelle!" étant donné les allégations et toutes les questions [liées au financement des partis]. Ça complique la vie en termes d’organisation. C'est plus difficile d'organiser des événements politiques pour ramasser des fonds pour un parti politique. C’est socialement plus difficile en termes de perception sociale que cela l’a déjà été.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

L’effondrement du Parti libéral

Si un jeune parti comme le PCQ réussit à recruter plus de donateurs, que dire du Parti libéral du Québec (PLQ) qui a été longtemps occupé une place importante sur l’échiquier politique estrien? La formation de la cheffe Dominique Anglade n’a reçu que 30 dons jusqu’à présent à Sherbrooke, pour un montant de 3500 $. À titre de comparaison, en 2015, qui n’était pas une année électorale, le PLQ avait reçu 372 versements pour un montant de plus de 32 000 $.

Le financement est anémique dans Sherbrooke, reconnaît Emmanuel Choquette. L’Estrie était quand même un bastion important de libéraux [...] de longues années sous le règne de [Jean] Charest et de [Luc] Fortin. Je pense que cela témoigne assez bien de l'état des lieux pour le Parti libéral, et visiblement, ça ne va pas bien.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le politologue ajoute que la performance du PLQ témoigne d’un réalignement des options politiques au Québec, qui éloignent les électeurs des formations politiques plus traditionnelles.

Emmanuel Choquette, politologue et professeur au Département de communication de l'Université de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Réjean Blais

Finalement, si le Parti québécois est à la traîne dans les sondages, il réussit quand même à tirer son épingle du jeu. Il arrive deuxième à Sherbrooke avec 22 000 $ récoltés et deuxième également dans l’ensemble du Québec avec plus de 800 000 $ en dons. Visiblement, le parti fondé par René Lévesque, qui a adopté la Loi sur le financement des partis politiques en 1977, peut toujours compter sur de fidèles donateurs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À l'époque, le Parti québécois, souvenons-nous, était un des partis qui attirait le plus de membres. C'était vraiment une machine de militants et de militantes, souligne Emmanuel Choquette. À l'intérieur du Parti québécois, on voit vraiment des gens qui sont mobilisés en particulier sur la question de l'indépendance du Québec. Ils sont prêts à s'investir et à investir [de l’argent pour la cause].