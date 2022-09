Le stade des Capitales de Québec a « besoin d’amour »

Le stade [Canac] va avoir 85 ans... C'est sûr qu'il a besoin d'amour , a-t-il résumé jeudi lors du dévoilement du bilan de la dernière saison couronnée de succès de l'équipe.



L'édifice sportif est inscrit au plan quinquennal de la Ville de Québec. Des investissements de 10 M$ sont prévus afin de remettre une partie de la structure à neuf. D'ici 2027, les cinq sections de gradins, l'accueil et l'entrepôt devraient subir une cure de rajeunissement.

Y'a vraiment un plan qui est établi. En tant qu'équipe, est-ce que, nous, on veut un délai plus court? Absolument , explique Michel Laplante.

Le stade Canac a été construit sous Maurice Duplessis, en 1938. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Le stade Canac possède une structure solide et jouit d'un emplacement de qualité, mais il montre des signes d'âge. Sa disposition actuelle ne permet par exemple qu'une seule concession alimentaire, ce qui crée souvent de longues files d'attente.

À ce sujet, l'équipe explore les avenues permettant d'améliorer l'expérience client, notamment au niveau des espaces de stationnement disponibles.

Nouveau stade?

Les Capitales peuvent-ils rêver à un stade de baseball neuf?

Je pense que ça fait partie de ce qui doit être analysé. Mais, encore une fois, cette décision ne peut pas venir des Capitales et dire : "nous, on veut un stade neuf pour plein de raisons". L'endroit où on est, on l'aime , explique Michel Laplante.

Michel Laplante est le président des Capitales de Québec. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

En tout cas, hors de question de démolir le stade Canac pour construire un nouveau bâtiment par-dessus. Un tel processus forcerait l'équipe à ne pas jouer pendant deux à trois ans, selon lui.

Saison rêvée

Environ 150 000 partisans ont franchi les tourniquets du stade Canac cette saison. Un record, et un baume après deux ans de pandémie, selon le directeur général de l'équipe, Charles Demers.

Outre le triomphe de l'équipe en saison individuelle et en séries, le gérant Patrick Scalabrini se réjouit des succès individuels. Parmi les plus notables : l'exploit du joueur Jeffry Parra, nouveau détenteur du record du plus grand nombre de coups de circuit en saison régulière avec 32. Éclipsant la précédente marque de 31 établie par Eddie Lantigua, en 2005.

Beaucoup de travail attend l'organisation au cours des prochains mois.

L'équipe s'attend à ce que l'alignement bouge beaucoup d'ici le début de la prochaine saison.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin