Hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations au Manitoba, mais baisse des décès

Selon le plus récent rapport hebdomadaire, les autorités sanitaires du Manitoba enregistrent une augmentation du nombre de cas de COVID-19, de même du nombre d'hospitalisations liées au virus. En revanche, le nombre de décès a, quant à lui, diminué comparativement aux semaines précédentes.

Entre le 11 et le 17 septembre, 87 Manitobains ont été admis dans un hôpital en raison de la COVID-19, soit une hausse comparativement aux 65 hospitalisations comptées dans le rapport précédent.

Cependant, les admissions aux soins intensifs qui se chiffrent à 11, ont diminué.

Le Manitoba a également enregistré deux morts en raison de la COVID-19. Il s'agit d'une forte baisse par rapport à la semaine du 4 au 10 septembre.

Depuis le début de la pandémie, 2143 Manitobains ont perdu la vie en raison du virus.

Le nombre de cas se chiffre, quant à lui, à 377 pour la semaine du 11 au 17 septembre. À titre comparatif, il y en avait 342 la semaine précédente.

Il s’agit toutefois d’une sous-estimation du nombre réel de cas dans la province en raison de l’accès limité aux tests d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), le seul type de test dont les données sont enregistrées par la Santé publique.

Alors que la province a annoncé mercredi que toutes les personnes âgées de 18 ans et plus pouvaient maintenant recevoir le vaccin bivalent contre la COVID-19, la proportion de Manitobains de plus de cinq ans doublement vaccinés est de 83 %.

Pour ce qui est des doses de rappel, 55,8 % des résidents de la province de plus de 18 ans ont reçu au moins une dose additionnelle.

En date du 12 septembre, les données de surveillance des eaux usées de Winnipeg indiquaient que la COVID-19 était toujours présente. Les chercheurs notent également une augmentation de l'activité au cours de la dernière semaine d'août.