Des seringues souillées sèment l’inquiétude dans une école primaire de Jonquière

Dans une lettre envoyée aux parents, la directrice, Édith Aubut, explique que des objets de consommation, des substances illicites, les bouteilles vides, des vêtements souillés et, plus inquiétant, des seringues y ont été aperçus .

Le personnel de l’école est maintenant en contact direct avec la police de Saguenay et des travailleurs de rue pour tenter de régler le problème et rendre la cour sécuritaire pour les jeunes.

Pour l’instant, ça semble s’améliorer, mais on ne ferme pas la porte à aller plus loin avec un service de sécurité de soir et de fin de semaine si jamais la situation ne se corrige pas , assure la conseillère aux communications du Centre de services scolaire De La Jonquière, Stéphanie Audet.

Stéphanie Audet lance un message de sensibilisation. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Elle invite d’ailleurs tous les gens du quartier à faire preuve de vigilance.

La cour d’école, faut le dire, est un terrain communautaire. C’est utilisé de 7 h 30 à 15 h 30 par nos jeunes, mais aussi les soirs et les week-ends. Alors on veut que toute la communauté se sente concernée par ça et que le jeune sache quoi faire si jamais il tombe sur un objet qui est dangereux , précise Mme Audet.

Pour l’instant, aucun accident n’a été signalé. Les autorités scolaires rappellent tout de même aux parents de sensibiliser les enfants pour qu’ils ne touchent pas à quoi que ce soit de suspect et qu'ils avisent un adulte, même à l’extérieur des heures de classe.