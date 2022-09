Routes, trains et autos : le bouquet de promesses dans la course à la mairie d’Ottawa

Si apparemment tous les candidats souhaitent améliorer le train léger ou le service d’autobus d’OC Transpo, très peu de détails émanent des promesses que ceux-ci ont annoncées.

Il demeure que chaque promesse faite dans le cadre de cette campagne s'appuiera sur un projet d'envergure que la ville entreprend en ce moment même : le plan directeur des transports. Sa mission : anticiper comment nous allons nous déplacer en ville dans les années à venir.

Sa mise en œuvre a été retardée en raison de la pandémie, qui a confiné les utilisateurs du transport en commun à la maison. Maintenant que la plupart des bureaux du gouvernement fédéral ont adopté un modèle hybride de travail à domicile, il est difficile d’envisager comment les travailleurs se déplaceront dans la ville, et combien d'entre eux se déplaceront réellement chaque jour.

La Ville mène actuellement une étude origine-destination visant à déterminer comment les gens se déplacent en ville - en voiture, en transport en commun ou à pied -, leur moment de déplacement, de même que leur destination. Les résultats ne sont pas encore connus, mais ils risquent d’être différents de ceux de l'époque pré-pandémique.

Tour d'horizon des promesses des principaux candidats à la mairie.

Une approche équilibrée pour Mark Sutcliffe

Le candidat à la mairie Mark Sutcliffe promet d’accroître de 100 millions de dollars les budgets d’entretien et de déneigement des routes dans les quatre prochaines années. Son plan transport, dévoilé jeudi matin, prévoit une meilleure imputabilité quant à la phase 1 du train léger sur rail en suivant les recommandations à venir de la Commission sur le réseau de train léger sur rail d'Ottawa, dont les audiences ont eu lieu l’été dernier.

Le candidat à la mairie d'Ottawa, Mark Sutcliffe Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Certains voient le transport à travers une lentille idéologique , a déclaré le candidat dans un communiqué. Ils veulent que vous marchiez ou que vous preniez le vélo, peu importe où vous habitez, peu importe où vous allez, peu importe le mois de l'année. C'est peut-être facile si vous vivez au centre-ville et que vous pouvez vous déplacer à vélo, mais il y a tellement plus à Ottawa que le centre-ville.

Il souhaite donc mettre en place une approche équilibrée qui respectera les choix des citoyens en matière de transport .

Les promesses de Mark Sutcliffe en matière de transport en commun : Geler les tarifs de transport en commun pour les personnes âgées, les jeunes et l'EquiPass

Doubler les budgets de mitigation de la circulation des conseillers municipaux pour les porter à 100 000 $ par quartier

Appuyer l'option 7 du prolongement Brian Coburn , qui traverse la Ceinture verte, et à laquelle la Commission de la capitale nationale (CCN) s'oppose

, qui traverse la Ceinture verte, et à laquelle la Commission de la capitale nationale (CCN) s'oppose Accélérer le projet de réalignement du chemin Greenbank , qui devrait être achevé d'ici deux ans

, qui devrait être achevé d'ici deux ans Créer une « ligne nids-de-poule » qui permet aux résidents de les signaler en ligne

Se concentrer sur les « lacunes » du réseau cyclable

Lancer des projets de resurfaçage et d'élargissement des routes afin d'y inclure des marques de sécurité, des accotements pavés et des bandes cyclables « lorsque cela est possible »

S'opposer à la fermeture permanente de la promenade Reine-Élizabeth contrôlée par la CCN - elle a été fermée aux voitures l'été dernier - mais soutenir la fermeture les week-ends et les jours d'événements majeurs

Mark Sutcliffe promet également de boucler le financement fédéral et provincial pour la phase 3 du train léger sur rail afin qu’il se rende dans les quartiers Kanata, Stittsville et Barrhaven.

Catherine McKenney promet 250 millions $ pour le réseau cyclable

Catherine McKenney a présenté ses plans d'infrastructure pour le transport en commun et le cyclisme au début du mois de septembre.

Ceux-ci prévoient un gel de la plupart des tarifs de transport en commun advenant son élection, ainsi que de réduire le tarif de l'EquiPass et de rendre le transport en commun gratuit pour les personnes de 17 ans et moins. Catherine McKenney promet également d'augmenter de 20 % le service local d'OC Transpo. Son plan de transport en commun coûterait 35 millions de dollars au cours de la première année de son mandat, selon sa campagne.

Catherine McKenney prévoit dévoiler son cadre financier plus tard dans la campagne (archives). Photo : Radio-Canada / Natalia Goodwin

On ne sait pas encore comment son plan sera financé, mais Catherine McKenney s'est engagé à maintenir l'augmentation annuelle des taxes municipales à 3 % pour chacune des quatre prochaines années advenant son élection.

Si les performances du train léger sur rail ne s’améliorent pas et si le Groupe de transport Rideau (GTR) se voit sanctionner pour bris de contrat par les tribunaux, Catherine McKenney promet par ailleurs de ramener son entretien sous la supervision directe de la Ville.

Catherine McKenney s'engage également à étendre massivement le réseau cyclable en construisant en quatre ans les pistes cyclables prévues par la ville pour les 25 prochaines années. Pour ce faire, la Municipalité empruntera 250 millions de dollars par la voie d’obligations vertes émises par la Ville, qui remboursera cette dette avec les 15 millions de dollars consacrés actuellement chaque année aux infrastructures cyclables.

L'objectif est de permettre aux gens de se déplacer plus facilement à vélo au sein de leur communauté ou vers une station de transport en commun locale.

La plupart des déplacements faits en ville sont d’une distance d’entre un et cinq kilomètres , a déclaré Catherine McKenney à CBC , la semaine dernière.

« Si nous parvenons à mettre en place les bonnes infrastructures cyclables dans votre quartier, vous serez plus enclin à parcourir ces deux kilomètres à vélo pour vous rendre au magasin ou à la bibliothèque, par exemple, ou encore reconduire vos enfants à l'école. » — Une citation de Catherine McKenney, personne candidate à la mairie d'Ottawa

Catherine McKenney s'offusque du portrait dépeint par M. Sutcliffe comme celui d’une personne qui ne se soucie que des cyclistes et non des automobilistes.

Il y a encore des gens qui ont besoin de conduire - je conduis régulièrement parce que, où que j'aille, les transports en commun ne s’y rendent pas, ou c'est trop loin pour faire du vélo , a déclaré Catherine McKenney dans une entrevue, la semaine dernière.

Catherine McKenney souhaite que la Ville accélère la réparation des nids-de-poule (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Catherine McKenney a déclaré qu'il s'agissait d'adopter une approche équitable quant à la réfection des routes, en les rendant aussi sécuritaires pour les piétons et les cyclistes que pour les conducteurs. Catherine McKenney s’engage également à respecter le budget d'entretien actuel de la Ville, tout en s’attendant à de meilleurs résultats.

Catherine McKenney s’engage ainsi à ce que 90 % des nids-de-poule soient comblés dans les 72 heures suivant leur signalement. Les normes actuelles de la Ville varient de deux à 14 jours, selon la chaussée.

Les autres candidats veulent un service de transport en commun plus fiable

Le candidat à la mairie Param Singh, qui a publié son plan de transport en commun plus tôt cette semaine, estime que le système de transport en commun doit devenir plus fiable et plus abordable. Il demanderait aux opérateurs et aux gestionnaires d'OC Transpo de lui faire part de leurs commentaires sur la façon d'y parvenir. Il augmenterait aussi le nombre de lignes de bus dans les banlieues, gèlerait temporairement les tarifs la première année et réduirait le prix de l'EquiPass.

Ade Olumide, un autre candidat, a proposé d'offrir la gratuité du transport en commun à tous ceux qui gagnent moins de 53 000 $ par année, ce qui serait financé en réduisant les effectifs d'OC Transpo de 500 personnes par attrition. Il suggère également de mettre en place une navette pour amener les résidents ruraux aux différentes stations du train léger et de demander aux grands employeurs de proposer des programmes de covoiturage.

Bob Chiarelli a déclaré, par le passé, qu'il n'annulerait pas les contrats existants en matière de routes ou d'infrastructures, mais qu'il n'entreprendrait aucun nouveau chantier au cours de sa première année de mandat, le temps de procéder à un examen complet des programmes. Il a déclaré à CBC News qu'il publierait sa plateforme de transport plus tard dans la campagne.