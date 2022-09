On en sait plus sur la Logitech G Cloud Gaming Handheld

Des spécialistes prédisaient que le modèle de Logitech serait moins cher que la Steam Deck. Ces personnes ont vu juste : alors que les joueurs et joueuses doivent débourser de 500 à 820 $ pour mettre la main sur l’appareil de Valve, la version de Logitech G – qui travaille en partenariat avec Tencent, Microsoft et Nvidia – se détaillera à 400 $.

Il faudra attendre le 18 octobre pour se procurer l’appareil de jeux vidéo, dont l’écran fait 17,8 cm. Celui-ci offre une qualité d’image de 1080p, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 60 images par seconde.

L’ordinateur de poche pèse 463 g, ce qui le rend plus léger que son concurrent, la Steam Deck, qui affiche 669 g sur la balance. À titre comparatif, la console Nintendo Switch pèse 398 g avec les manettes Joy-Cons.

Le siège de Logitech, en Suisse. Photo : Reuters / Denis Balibouse

La Logitech G Cloud Gaming Handheld est dotée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G, d’une mémoire vive (RAM) de 4 Go et d’une capacité de stockage de 64 Go. Une carte microSD peut également être insérée dans l’appareil afin de fournir plus de mémoire, au besoin.

L’ordinateur de poche compte aussi une prise de 3,5 mm pour un casque d’écoute (Bluetooth 5.1 pour les écouteurs sans fil) et un port USB-C pour le rechargement. Par ailleurs, la batterie a une autonomie allant jusqu’à 12 heures, selon son fabricant, et la recharge s’effectue en 2 heures et demie.

La nouvelle façon de jouer aux jeux en nuage

Nous voulions nous lancer le défi de construire un appareil parfaitement optimisé pour les jeux en nuage , a déclaré Ujesh Desai, vice-président et directeur général de Logitech Gaming, dans un communiqué.

Cela signifie des commandes précises – similaires à celles d'une manette Xbox haut de gamme –, un grand écran HD, une autonomie étonnante et un design léger pour que les joueurs et joueuses puissent profiter de longues sessions de jeu, sans aucun compromis , a-t-il ajouté, faisant référence à la Logitech G Cloud Gaming Handheld.

Le partenariat de Logitech et Tencent avec Nvidia et Microsoft assure que l’appareil soit optimisé pour les services Xbox Cloud Gaming et GeForce Now. Et comme l’ordinateur de poche fonctionne avec le système d’exploitation Android, les applications de jeux en nuage comme Google Stadia, Amazon Luna et même Steam Link pourront être ajoutées à même le Google Play Store.

Les applications de plateformes de contenus populaires telles YouTube et Netflix, de même que des jeux Android, seront aussi téléchargeables sur l’appareil.