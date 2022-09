Brasier de Jasper : plainte contre quatre propriétaires de drones pour survol « illégal »

Mercredi soir, Parcs Canada a annoncé le lancement de poursuites judiciaires contre quatre propriétaires de drones pour entrave aux opérations de lutte contre le feu de forêt du parc national Jasper et mise en danger de la vie des pompiers au sol et dans les airs.

Les personnes mises en cause ont fait voler leur engin au-dessus du parc national Jasper pendant que des opérations y étaient en cours pour maîtriser le violent feu de forêt de la montagne Chetamon.

Les gardes du parc ont saisi quatre drones et inculpé leurs propriétaires en vertu de la Loi sur les parcs nationaux, a indiqué Parcs Canada dans un communiqué.

L’organisme fédéral responsable de la gestion des parcs nationaux dit avoir relevé huit incidents concernant des drones, dont sept ont dérangé les opérations de lutte contre le feu de forêt.

Provoqué par la foudre le 1er septembre, le brasier a consumé plus de 6000 hectares de forêt, alors que de nombreux foyers ont été privés d’électricité pendant plusieurs jours et que des écoles ont été momentanément fermées.

Des drones ont constamment survolé le parc pendant que des pompiers s’activaient au sol et dans les airs, ce qui ainsi mis la vie des pilotes en danger, comme l'explique Katie Ellsworth, l’une des cheffes des opérations, à l'émission Edmonton AM de CBC/Radio-Canada.

Selon Parcs Canada, ces survols ont entraîné des retards inutiles dans le travail de lutte contre les incendies, car les avions destinés à combattre les feux de forêt ont dû, par moments, rester cloués au sol.

À lire sur le site de Transport Canada : Les règles d'utilisation d'un aéronef sans pilote pour les loisirs  (Nouvelle fenêtre)

Des actes illégaux

Il est illégal de faire voler un drone dans un parc national sans autorisation préalable, a rappelé Katie Ellsworth, qui a souligné, par ailleurs, que l’usage non autorisé de ces appareils peut perturber la quiétude de la faune.

De plus, en vertu du Règlement sur l’accès par aéronef aux parcs nationaux du Canada de Transports Canada, aucun appareil volant ne doit voler dans un rayon d'environ 9 km d'un feu de forêt, et ce, afin d’assurer la sécurité des hélicoptères et des avions participant à la lutte contre les feux.

Les dates d'audience pour les quatre personnes inculpées ont été fixées au cours de cette année. Elles encourent jusqu’à 25 000 $ d’amende, a indiqué Parcs Canada.

Parcs Canada a également souligné la collaboration du public, qui a permis aux gardes du parc national Jasper d’enquêter et de retrouver rapidement les personnes en cause et de les inculper.