En Saskatchewan, l’avancement de la moisson dépasse la moyenne quinquennale

Par ailleurs, 18 % des récoltes sont prêts à être coupés ou mis en andains.

La région du Sud-Ouest est la plus avancée avec 96 % des moissons maintenant terminées. En revanche, les agriculteurs du nord-est et du centre-est de la province n'en sont respectivement qu'à 58 % et 52 %.

Malgré le gel rapporté par quelques agriculteurs, les dommages aux récoltes sont mineurs, notent ces derniers, en raison de l'avancement de la moisson.

Grâce aux précipitations, l'inquiétude au sujet de potentiels feux est écartée.

Le temps frais et humide a toutefois ralenti les opérations de plusieurs agriculteurs au cours de la dernière semaine.

Les producteurs terminent présentement leur récolte, roulent le foin, déplacent leur bétail ou sont occupés à des activités d'après-récolte, telles que l'application de pesticides.