Le bureau de circonscription du député et premier ministre sortant se situe précisément dans cette municipalité au nord-est de Montréal.

M. Nadeau a même appelé ses concitoyens à rester chez eux pour faciliter les choses le 1er octobre, a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Tout un matin. Par crainte de débordements, le maire a également mentionné un renforcement de la présence policière le jour de la manifestation, soit l’avant-veille du scrutin.

Les tournois sportifs, rencontres citoyennes et journées de la culture prévus cette fin de semaine là ont été décalés.

Tout va être mis en place pour que tout se passe dans le respect, tant pour les gens qui viendront manifester, et surtout pour les citoyens de la ville et les commerçants , a assuré le maire, surtout inquiet que la configuration urbaine ne puisse accueillir un tel convoi, s'il devait se déployer.

Sébastien Nadeau a tenu à souligner le caractère patrimonial de L’Assomption, petite ville de 24 000 habitants. J’espère qu’ils ne viendront pas avec les gros camions, car les rues ne sont pas très larges, [...] et que ça se passera à pied, de façon paisible , ce que ne suggère pas l’appel à manifester du groupe Facebook « Dehors la CAQ ».

Sur le modèle des camionneurs d’Ottawa, la manifestation prévoit elle aussi la mobilisation de poids lourds et de participants opposés aux mesures sanitaires; du covoiturage s’organise sur les réseaux sociaux entre différents points de ralliement.

« Quand je voyais la ville d’Ottawa et de Québec vivre ça, je n’enviais pas les services de police ni les administrateurs [...] Je n’avais jamais pensé que ça viendrait à L'Assomption, je suis un peu étonné de cette visite, honnêtement on s’en serait passé, mais on va vivre avec. »