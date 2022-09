Haines Junction célèbre une vision de l’éducation imprégnée des cultures autochtones

La communauté de Haines Junction s'est rassemblée pour un grand banquet sous une tente installée derrière l’école afin de souligner la rentrée scolaire. Pour les organisateurs, il s’agit d’une manière de permettre dès le départ à l’ensemble de la communauté de participer à l’éducation des enfants.

Nous n’établissons pas une commission scolaire des Premières Nations où seuls les élèves autochtones sont invités. Nous sommes entrés dans les communautés et nous invitons tous les élèves faisant partie de ces communautés dans nos écoles , explique la directrice générale de la commission scolaire, Melissa Flynn.

À l’École St. Elias, tous les enfants, autochtones comme allochtones peuvent apprendre le tutchone du sud dans leurs classes. Leur enseignante, Kàłxʼòkw, espère qu’un jour il sera possible pour les jeunes de faire une immersion complète en tutchone, comme ça peut se faire ailleurs au Canada en français ou en anglais.

L’un de mes rêves serait de mettre sur pied un programme d’immersion dès la 6e ou 7e année et travailler ainsi jusqu’en 12e année où je pourrais emmener les jeunes pour un périple sur la rivière et il faudrait éviter le plus possible de parler en anglais , illustre-t-elle.

Le programme de la commission scolaire valorise d’ailleurs un enseignement pratique où les élèves ont davantage l’occasion d’apprendre avec la terre.

À 150 kilomètre de là, à l’École primaire Takhini de Whitehorse, cet enseignement peut se traduire par la construction de cabane d’oiseaux, ce qui regroupe l’apprentissage des mathématiques, de la biologie et des arts.

C’est une manière intéressante pour les élèves d’apprendre autrement qu’à travers les livres. C’est l’occasion pour eux d’être plus manuel et certains de mes élèves les plus revêches ont vraiment brillé avec un projet comme celui-ci , explique l’enseignant Brendan Morphet.

La commission scolaire des Premières Nations regroupe huit écoles comme Takhini et St. Elias à travers le Yukon et vise une éducation avec la vision des Premières Nations, mais dans un enseignement qui s’adresse à tous.

Je pense que c’est un modèle qui définit bien ce que peuvent être la vérité et la réconciliation. C’est de regrouper tout le monde et d’avancer ensemble. Ce n’est dorénavant plus un modèle basé sur le "eux" et le "nous" , souligne Melissa Flynn.

Plusieurs autres célébrations sont prévues au cours des prochains mois dans les autres écoles qui ont rejoint la commission scolaire autochtone du Yukon.