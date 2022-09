Lévis va soutenir 124 projets culturels d’ici 2023

Le plan municipal comprend la réalisation de 61 actions régulières et de 63 nouvelles actions relevant de 4 secteurs d’intervention : les arts et les lettres (25 actions), les bibliothèques (13 actions), le tourisme culturel (4 actions) ainsi que le patrimoine et l’histoire (21 actions).

Les projets ont été choisis à partir des 416 suggestions transmises par quelque 70 organismes et créateurs du milieu artistique lors d’une consultation menée en février 2021.

Atout indispensable

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a indiqué que le dynamisme de la vie culturelle constitue un atout indispensable à la qualité de vie des Lévisiens.

La culture est un levier de développement social, économique et touristique qui contribue au rayonnement et à la renommée de la ville , a déclaré le maire dans un communiqué.

Parmi les 124 projets retenus, 12 ont été identifiés comme étant prioritaires.

Projets culturels prioritaires identifiés par la Ville de Lévis 1. Agrandissement du Centre culturel de Lévis pour des locaux de musique et de danse

2. Programme de besoins pour le Centre d’archives – Musée

3. Sondage auprès de la population

4. Réalisation d’un plan de communication stratégique

5. Plan de développement des bibliothèques

6. Restauration de la bibliothèque Pierre-Georges-Roy, phase 3

7. Abolition des amendes et frais de réservations non honorées dans les bibliothèques

8. Programme d’aide à la restauration patrimoniale (résidentiel)

9. Programme d’aide à la revitalisation de la rue Saint-Joseph

10. Mise à jour de l’inventaire patrimonial (bâtiments de grande valeur patrimoniale)

11. Mise en œuvre de deux actions du plan stratégique pour A.C. Davie

12. Développement d’une nouvelle expérience de visite pour A.C. Davie Source : Ville de Lévis

Le plan d’action 2022-2021 a été élaboré par la Commission consultative de la Ville de Lévis. Sa présidente, la conseillère municipale Andrée Kronström, a souligné la variété des projets retenus, qui contribueront selon elle à mettre en valeur la culture lévisienne au bénéfice de toute la communauté .

Soyons fiers de nos créatrices et de nos créateurs ainsi que des nombreux bénévoles qui œuvrent dans les organismes culturels afin d’offrir un milieu de vie de qualité à toute la population , a lancé Mme Kronström.

Le plan d’action 2022-2023 est le troisième élaboré depuis l’adoption de la Politique culturelle de la Ville de Lévis en 2014. Rappelons qu’en raison du report de plusieurs projets attribuable à la pandémie, le plan 2018-2020 avait été prolongé d’un an.