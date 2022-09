Activer le clavier vibrant d’iOS 16 sur l’iPhone affecterait l’autonomie de la batterie

Une page web du site de soutien d’Apple affirme que l’activation des haptiques est susceptible d’affecter l’autonomie de la batterie de l’iPhone.

Le géant technologique américain ne fournit toutefois pas d’estimation de la différence d’autonomie entre le choix de l’activer ou non.

Cette nouveauté a été saluée par plusieurs internautes, notamment sur l’application TikTok. Des adeptes d’Apple la trouvent utile afin de s’assurer qu’une touche a bel et bien été enfoncée après avoir appuyé dessus.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité sur votre appareil, vous devez vous rendre dans l’application Réglages, puis dans la section Sons et haptiques , où il est possible d'activer le bouton Haptique .

La mise à jour iOS 16 a été lancée le 12 septembre 2022 et comprend de nombreuses nouveautés, dont la personnalisation plus avancée de l’écran d’accueil et la possibilité de corriger et d’effacer des messages textes sortants.

Comme à chaque mise à jour d’envergure, des effets imprévus et des bogues sont rapidement remarqués lorsque le grand public y a finalement accès.